درختان سیاه ریشه در ۶۰ هکتار از اراضی شیبدار قائمشهر کاشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین فرهادی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از توسعه باغات در اراضی شیبدار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه یکی از معضلات کشورهای درحالتوسعه از بین رفتن مراتع و جنگلهاست و وزارت جهاد کشاورزی در راستای حفظ خاک، توسعه باغات در اراضی شیبدار را در دستور کار خود قرار داده است.
وی مدیرجهادکشاورزی قائمشهر تصریح کرد: این اراضی متعلق به کشاورزان و به متراژهای بیش از ۱۰ هکتار است که فنس کشی و تأمین آب آنها به عهده جهاد کشاورزی و نگهداری و بهرهبرداری از آن به عهده کشاورزان و صاحبان این اراضی است.
فرهادی در خصوص اهمیت باغداری در اراضی شیبدار، اظهار کرد: با هر بارندگی خاک زراعی ارزشمند شسته و بهصورت گلولای به بستر رودخانه هدایت میشود که پوشش گیاهی میتواند هم از زوال خاک جلوگیری کند و هم برای کشاورزان و بهرهبرداران منتفع باشد.
وی با اشاره به تولید دو میلیون تن مرکبات مازاد نیاز داخلی در کشور، اذعان کرد: دیگر توسعه مرکبات در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار ندارد و بایستی به توسعه باغات سیاه ریشه همچون گردو، گیلاس، زردآلو، سیب و گلابی توجه کرد.
نظر شما