روز بازارهای محلی در شرق تهران ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری افزود: حضور بساط گستران محلی در مقابل واحدهای صنفی باعث ایجاد رکود در کسب و کار اصنافی که مجوز و پروانه فعالیت دارند می شود و مشکلاتی را برای آنان رقم می زند.امسال با طراحی صورت گرفته و ساماندهی بساط گستران، از این مشکلات دیگر خبری نیست و انتظار می رود کسب و کار اصناف در منطقه در روزهای پایانی سال بهتر از گذشته شود.

وی گفت: برای ایجاد محیطی مناسب در روزهای منتهی به آغاز سال نو و جلوگیری از حضور بساط گستران محلی در معابر منطقه ۸، طرح ایجاد روز بازارهای محلی برای جذب دستفروشان در این مراکز در دستور کار شهرداری منطقه ۸ قرار گرفته است.

نوری از طراحی صورت گرفته در این زمینه سخن به میان می آورد و افزود: اینک در ۲ نقطه منطقه با ایجاد ۲۴۰ غرفه ، روز بازارهایی برای حضور بساط گستران محلی ایجاد شده است.با این روز بازارها بساط گستران محلی بدون اینکه برای شهروندان مزاحمتی ایجاد کنند می توانند فعالیت کنند و معاش خود را تامین کنند.

شهردار منطقه ۸، به فعالیت هایی که برای ساماندهی دستفروشان در منطقه انجام شده است اشاره کرد و گفت: روز بازارهای منطقه در خیابان عسگری در آیت شمالی با ۹۰ غرفه و خیابان شهید آیت الله مدنی در ابتدای وحیدیه با ۱۵۰ غرفه فعال شده است و بساط گستران با هدایت به این بازارروزها کالاهای خود را عرضه می کنند.

وی تاکید کرد: بساط گستران محلی برای اینکه بتوانند از این فضا استفاده کنند باید مدارکی همراه خود داشته باشند: بساط گستران برای اینکه بتوانند از فضای امن ایجاد شده در بازار روزها استفاده کنند باید به شهرداری نواحی و یا اداره ساماندهی شهرداری منطقه ۸ مراجعه کنند و با دادن مدارک شناسایی مجوز بگیرند.در روز بازارها به فردی که مجوز لازم را از اداره ساماندهی شهرداری دریافت نکرده باشد اجازه حضور در غرفه ها داده نمی شود.

نوری، وسعت روز بازارهای ایجاد شده را برای حضور بساط گستران مناسب ارزیابی کرد و افزود: در مجموع ۱۵۰۰ متر مربع زمین برای ایجاد این دو روز بازار در منطقه آماده سازی شده است و با ایجاد روشنایی، سرویس بهداشتی، نصب مخازن جمع آوری زباله، آسفالت محوطه روز بازارها، خط کشی، نقاشی دیوارها و نصب تابلوهای اطلاع رسانی فضای مناسبی برای حضور کسب و کار بساط گستران محلی منطقه ایجاد شده است.

شهردار منطقه ۸ از نظارت مستمر بر فعالیت های این روز بازارها تا آخرین روز فعالیت آنها خبر داد و گفت: اداره ساماندهی به صورت مستمر از زمان فعالیت این روز بازارها که از ساعت ۱۰ صبح آغاز می شود و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد بر روند فعالیت افراد حاضر در آن نظارت می کند و اجازه تخلف به کسی در روز بازارها را نمی دهد.

روز بازارهای ایجاد شده در منطقه ۸ ، از ۱۵ اسفند فعالیت خود را آغاز کرده اند و تا ۲۹ اسفند فعال هستند