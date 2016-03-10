«ابوعمر الشیشانی» در حمله هوایی آمریکا کشته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که «ابوعمر الشیشانی» از سرکردگان بارز گروه تروریستی داعش در حمله هوایی آمریکا که هفته گذشته در سوریه انجام گرفت کشته نشده بلکه زخمی شده است.

مسئولان آمریکایی پیش از این از کشته شدن الشیشانی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی در نزدیکی منطقه الشدادی در حومه جنوبی الحسکه خبر داده بودند.

شبکه «سی ان ان» روز سه شنبه به نقل از مسئولان آمریکایی که از ذکر نام خود خودداری کردند گزارش داد که این حمله هوایی روز جمعه گذشته چهارم مارس در منطقه «الشدادی» در حومه جنوبی شهر الحسکه روی داده است.

لازم به ذکر است که «ابوعمر الشیشانی» یکی از سرکردگان بارز گروه تروریستی داعش است که آمریکا برای ارائه اطلاعات در خصوص وی پاداشی به مبلغ پنج میلیون دلار تعیین کرده است.