بیمارستان ۹۶ تختخوابی امام علی (ع) شهرستان رودان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان ۹۶ تختخوابه رودان چهارشنبه شب با حضور وزیر بهداشت و درمان در فضایی به مساحت ۱۱ هزار و ۴۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲۹۵ میلیارد ریال و شامل بخش های؛ اورژانس، اتاق عمل، فضای بستری، بخش‌های داخلی، اطفال، زنان، بیهوشی، جراحی، فضاهای پاراکلینیک، آزمایشگاهی، تصویربرداری، کلینیک‌های ویژه با حضور وزیر بهداشت و درمان به بهره برداری رسید.

حجت الاسلام سیدمهدی تاجزاد امام جمعه شهرستان رودان در مراسم افتتاح این بیمارستان بیان داشت: وزیر بهداشت نگاه ویژه ای به مناطق محروم داشته باشد، بیماران شهرستان رودان برای درمان به بندرعباس مراجعه می کنند و به دلیل عدم دادن نوبت در زمان مناسب مجبور به مراجعه به بیمارستانهای شهرستانهای همجوار می شوند. یک زن رودانی به دلیل اینکه در نوبت طولانی قرار داشت به بیمارستان میناب مراجعه می کند.

حجت الاسلام تاجزاد افزود: این افراد پس از مراجعه به بیمارستان های مختلف و نبود نوبت جان خود را از دست میدادند و چرا باید اینگونه باشد و آیا اگر این فرد از خانواده خودمان بودند اجازه میدادیم که این مشکلات برای آنها پیش بیاید.

وی تصریح کرد: متاسفانه زمانیکه باخبر می شویم بیمارانی به علت کمبود امکانات در استان جان خود را از دست می دهند موجب نگرانی می شود. امیدواریم دولت نگاه ویژه ای به استان هرمزگان و شهرستانهای تابعه داشته باشد.

وی به کمبود پزشک متخصص در شهرستان رودان نیز اشاره کرد و گفت: پس از راه اندازی بیمارستان رودان شاهد کاهش مشکلات بهداشتی و درمانی در این شهرستان خواهیم بود اما همچنان با کمبود پزشک متخصص و همچنین کمبود آمبولانس مواجه هستیم که امیدواریم این مشکلات نیز به زودی رفع شود.

امام جمعه شهرستان رودان افزود: تامین امکانات مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان در شهرستان رودان برای دو استان کشور شامل شرق استان هرمزگان و جنوب استان کرمان و جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر خواهد بود.

حجت الاسلام تاجزاد تصریح کرد: تعدادی از درمانگاه های شهرستان رودان در ساختمان های استیجاری قرار دارند که نیاز است این درمانگاه ها در ساختمان های تازه تاسیس و به صورت شبانه روزی فعالیت کنند.