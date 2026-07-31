به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌ الاسلام ابراهیم رفعتی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با اشاره به ماهیت انسانی، اظهارکرد: انسان‌ها به دلیل ویژگی‌ های فطری، ذاتاً عجول هستند و این عجله یکی از خصوصیات آسیب‌زای انسان محسوب می‌شود.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه شیطان از این نقطه ضعف برای ایجاد دودلی در مسیر حق استفاده می‌کند،افزود: نبود مهارت «نه گفتن» در مواجهه با وسوسه‌ها، موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر در زندگی انسان خواهد شد.

وی با اشاره به مفهوم مقاومت که مورد تأکید رهبری نیز هست، افزود: صبر و ایستادگی در برابر تلاطم‌ها، راهکار مهم برای مقابله با آن است.

حجت‌الاسلام رفعتی با اشاره به ضرورت تبیین درست روایات مربوط به دوران دفاع مقدس، گفت: عمق ایثار و ابعاد دوران ۸ ساله دفاع مقدس به درستی در روایت‌ها بازتاب نیافته است.

وی با مقایسه شرایط دوران جنگ ۸ ساله و امروز، اظهار کرد: اگرچه در دوران دفاع مقدس نیز با چالش‌های داخلی و خارجی، منافقان و نفوذی‌ها مواجه بودیم، اما میزان خسارات آن زمان، یک‌هزارم خسارات فعلی نیست.

کارشناس مذهبی بررسی دقیق این موضوع و بازخوانی آسیب‌ها از آن دوره را ضروری دانست و گفت: این انقلاب را مدیون و مرهون خون‌های هزاران شهید است

وی افزود: این انقلاب با تکیه بر خون شهدا و رهبری امامین انقلاب به اینجا رسیده است و ان شاءالله به رهبری معظم انقلاب به انقلاب صاحب‌الزمان (عج) متصل و منتهی شود.