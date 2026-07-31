شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره خسارتهای زیستمحیطی ناشی از جنگ اظهار کرد: خسارتها در دو بخش بررسی میشود؛ بخش نخست مربوط به آسیبهای واردشده به ساختمانها، پاسگاههای محیطبانی و سایر زیرساختهای سازمان است که برآورد ریالی آن انجام شده و در ستاد بازسازی خسارتهای جنگ مطرح شده تا اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود.
وی افزود: بخش دوم مربوط به خسارتهای ناشی از آلودگیهای محیط زیستی، تخریب زیستگاههای طبیعی، تنوع زیستی و آسیب به اکوسیستمهای ساحلی است که به دلیل پیچیدگی موضوع، ارزیابی آن با همکاری دانشگاهها در حال انجام است.
انصاری با بیان اینکه بررسی خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده است، گفت: ارزیابی آثار جنگ تحمیلی اخیر همچنان ادامه دارد و هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از آسیب به یکی از پاسگاههای محیطبانی در منطقه حفاظتشده طارم استان هرمزگان خبر داد و افزود: متأسفانه در این حادثه سه نفر از اعضای خانواده یکی از محیطبانان نیز به شهادت رسیدند.
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