مرکز تحقیقات ایمنی غذا و دارو در تبریز تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات ایمنی غذا و دارو در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز با موافقت وزیر بهداشت ایجاد شد.

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان در نامه ای به دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور با تاسیس این مرکز در تبریز موافقت اصولی خود را اعلام کرد.

دکتر نجفی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اعلام این خبر گفت: هدف اصلی مرکز تحقیقات ایمنی غذا و دارو را انجام پژوهش های کاربردی برای ارتقا کیفی محصولات غذایی و آرایشی و بهداشتی و دارویی استان آذربایجان شرقی است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز دارای پژوهشکده های بیومدیسن (زیست پزشکی)، سلامت قلب و ریه، مدیریت عوامل خطر بیماریهای شایع و مرکز رشد واحدهای فناور فراورده های دارویی است.

این دانشگاه همچنین دارای مراکز تحقیقاتی از جمله مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، سل و بیماریهای ریوی، قلب و عروق، آموزش علوم پزشکی، سلامت زنان، سلامت کودکان، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گوارش و کبد، طب فيزيكی و توانبخشی است.

همچنین مراکز تحقیقاتی از جمله بیماریهای عفونی و گرمسیری، علوم تغذیه، علوم اعصاب، نارسایی مزمن کلیه، بیماری های بافت همبند، سلولهای بنیادی، روانپزشکی و علوم رفتاری و فلسفه و تاریخ پزشکی از دیگر مراکز تحقیقاتی این دانشگاه است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز دارای مراکز مدیریت دانش با عناوین علوم اعصاب ایران، روماتولوژی، تروما، غدد ومتابولیسم ایران، یوروگاینکولوژی و بیماریهای کودکان و قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران است.