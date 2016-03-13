کنگره ملی زنان افغانستان آغاز به کار کرد/عضویت بیش از ۱۰ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری «پژواک»، کنگره ملی زنان افغانستان، با حضور صد‌ها تن از زنان از ولایات مختلف افغانستان، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

«ثریا پیکان» رییس کنگره ملی زنان افغانستان، در مراسمی که به مناسبت آغاز به فعالیت این نهاد در کابل سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد: کنگره زنان، یک تشکل غیر سیاسی، غیر دولتی است که در راستای کمک به بهبود امور زنان و توسعه مشارکت آنان در روند‌های ملی و سیاسی ایجاد شده است.

وی در ادامه افزود: این نهاد بخاطر فراهم آوری زمینه‌ های دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌ های سیاسی شان، مطابق با قوانین افغانستان فعالیت خواهد کرد. سهیم ساختن زنان در روند صلح، تامین امنیت و انتخابات، یکی از اهداف دیگر این نهاد است.

رئیس کنگره ملی زنان افغانستان در ادامه تصریح کرد: با توجه به مشکلات روزافزون زنان افغان، باید به این قشر سازنده به عنوان عنصری تاثیرگذار در حوزه رفتار‌های اجتماعی و سیاسی نگریسته شود و اصل مشارکت و گسترش نقش آنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به عنوان یک نیاز اساسی در کنار سایر نهاد‌هاى دولتی و غیردولتی قرار ‌گیرد.

وی با بیان اینکه زنان در چهار دهه اخیر، با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو هستند گفت: ما دیدیم که تعدادی نهاد به عنوان مدافع زنان، فقط برای گرفتن پروژه‌ ها، فکر زنان را مشغول ساخته و پروژه سازی می‌کنند و از همین رو، ما تصمیم گرفتیم بعد از حدود دو سال کار مداوم، کنگره زنان را بخاطر دادخواهی زنان ایجاد کنیم تا از حقوق آنان دفاع کند.

«فوزیه ناصریار» عضو شورای رهبری کنگره زنان و نماینده مردم کابل در «ولسی جرگه» گفت: تا بحال بیش از ۱۰ هزار زن، عضویت این کنگره را به دست آورده اند که اکثر آنان را زنان متخصص و با سواد تشکیل می‌دهند. ما از زنان می‌خواهم تا بخاطر به دست آوردن حقوق شان، به عضویت این نهاد در آیند.

وی در ادامه افزود: در سه انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پارلمانی، به زنان وعده‌های زیادی داده شد؛ اما اکثر این وعده‌ها تحقق نیافت.

«گلالی اکبری» نماینده مردم «بدخشان» در «مشرانو جرگه» نیز که در این مراسم صحبت می کرد گفت: نیاز بود تا نهادی برای دادخواهی و بر آورده ساختن خواسته‌ها و نیاز‌های زنان ایجاد گردد و ما ایجاد این کنگره را به فال نیک می‌گیریم.

وی با بیان اینکه حقوق زنان در عرصه سیاست پایمال شده گفت: در انتخابات فقط رای زنان مورد استفاده قرار گرفته و به تعهداتی که در زمینه بهبود وضعیت آنان داده شده بود، عمل نشده است.