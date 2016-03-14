کره شمالی به آمریکا هشدار داد: منهتن را با خاک یکسان می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کره شمالی هشدار داد که در صورت تداوم اقدامات تحریک آمیز از سوی واشنگتن – سئول از همه مهارت ها و فناوری های لازم برای پرتاب بمب هسته ای برخوردار است.

در حالیکه این روزها آمریکا و کره جنوبی سرگرم برگزاری رزمایش مشترک هستند، خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد: بمب هیدروژنی ما به مراتب بزرگتر از نوعی است که نیروهای شوری سابق در اختیار داشتند.

دولت پیونگ یانگ همچنین اخطار داد که اگر این بمب بر روی یک موشک بالستیک دوربرد سوار شود توانایی رسیدن به شهر «منهتن» آمریکا را دارد – اقدامی که در صورت تحقق این شهر را با خاک یکسان کرده و همه ساکنین آن را به کشتن خواهد داد.

البته ادعای کره شمالی به برخورداری از موشک هایی که قابلیت اصابت به سواحل شرقی آمریکا را داشته باشد از سوی بسیاری از کارشناسان نظامی به چالش کشیده شده است. این در حالیست که برخی از دانشمندان هسته ای حتی به توانایی پیونگ یانگ برای تولید بمب هیدروژنی هم که ادعا می شود اولین نمونه آن در تاریخ ۶ ژانویه سال میلادی جاری (۲۰۱۶) با موفقیت آزمایش شده، به دیده تردید نگاه می کنند.

با این حال، ترس از افزایش قدرت هسته ای کره شمالی در حدی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اعمال تحریم های بیشتر علیه این کشور وادار کرد.