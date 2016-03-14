رویکرد حوزه هنری آذربایجان شرقی در سال ۹۴ تولید محوری بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حسن میلانی دوشنبه در نشست تشریح عملکرد حوزه هنری استان در سال ۹۴ اظهار داشت: در سال دولت، ملت، همدلی و همزبانی، ۱۱ كارگروه تخصصی تصویر سازی، كاریكاتور، عكاسی، طراحی و نقاشی، موسیقی، طنز، شعر، داستان، ادبیات پایداری، تاریخ شفاهی و هنرهای قرآنی در حوزه هنری استان در راستای تحقق شعار سال فعالیت کردند.

وی در ادامه افزود: این کارگروه ها با برپایی نشست ها و جلسات تخصصی با رویكرد حوزه هنری در سال جاری که تولید محور بود، توانستند همت خود را جهت تولید آثار ارزشی و فاخر هنری به كار گیرند و برگزاری نمایشگاه های عکس، تصویرسازی، گرافیک، خوشنویسی، برگزاری هفتمین سوگواره ادبی بغض واژه، گردهمایی پژوهشی ادبیات و موسیقی عاشیقلار، نقد و بررسی فیلم، رونمایی و نقد و بررسی کتاب های گزیده اشعار حاج مایل علی اف، مسافران آسمانی، و از خامنه تا خرمشهر از برنامه های کارگروه های ۱۱ گانه حوزه هنری استان در سال ۹۴ بود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی نگاه به كارگروه ها نگاهی رفیع و بنیادین عنوان و تصریح کرد: مسئولین كارگروه ها در جهت كادر‌سازی فرهنگی اقدامات شایسته ای را از خود نشان دادند و سال ۹۴ از دو منظر دیگر سالی بسیار پر بار برای حوزه هنری استان بود و برگزاری کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار و نهمین جشنواره دست های کوچک دعا و حضور موفق در چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز حوزه هنری استان ها در اصفهان از جمله کارهای ماندگار و شاخصی بود که توسط حوزه هنری استان انجام شد.

میلانی در پایان گفت: توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ یکی از مهمترین اهداف سال ۹۴ حوزه هنری استان بود و آثاری اعم از شعر، داستان، فیلم کوتاه، کاریکاتور، نقاشی و سایر حوزه ها که امسال در حوزه هنری توسط هنرمندان تولید شد، نگاهی به جشنواره هنری ایران اینده و افق ۱۴۰۴ داشتند و امروزه همه به این نتیجه رسیده ایم كه با زبان هنر می توان آسیب های اجتماعی را كاهش داد و بر این اساس هنرمندان وظایف خطیری بر عهده دارند و باید بتوانند با استفاده از آموزه های قرآنی راهكارهای برون رفت از مشكلات را به جامعه ارایه دهند.