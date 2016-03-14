به گزارش خبرگزاری مهر، فرم ثبت نام خبرنگاران و اهالی رسانه روی سایت رسمی جشنواره قرار گرفته است. خبرنگاران سینمایی روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، برنامه‌های سینمایی رادیو و تلویزیون و همچنین مجلات تخصصی حوزه سینما و سایت‌های سینمایی صاحب مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند با مراجعه به «بخش فرم‌های ثبت نام» سایت رسمی جشنواره نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ارائه معرفی‌ نامه از سوی رسانه یکی از مدارک لازم برای ثبت نام اهالی مطبوعات و رسانه‌ها است. مهلت ثبت نام اهالی رسانه از امروز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه آغاز شده و تا پایان روز ۲۰ فروردین ۹۵ ادامه دارد.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با دبیری رضا میرکریمی از اول تا ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود.