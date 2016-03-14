به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح در نشست خبری روز دوشنبه افزود: سال جاری علی‌رغم کمک‌های دولت سال سختی بود و جامعه هدف ما همچنان دچار مشکل هستند و وضعیت آنها نسبت به قبل در این دولت نیز بهتر نشده است.

وی با اشاره به اینکه امداد متکی به دولت نیست، گفت: ما به مردم و کمک‌های آنها متکی هستیم اما به دلیل تورم، رکود، تحریم و... با تمام تلاش نتوانستیم در رفع تمامی مشکلات مددجویان اقداماتی انجام دهیم که البته وضعیت آنها بدتر نشده، اما بهتر نیز نشده است و در مجموع نیاز اقشار محروم بسیار بیشتر از تلاش‌های ماست.

فتاح با تاکید بر اینکه در دوره جدید رویکرد امداد علمی و سیستمی خواهد بود، گفت: بر اساس تحلیل‌هایی که انجام می‌شود در آینده بهتر می‌توانیم اقداماتی را در جهت رفع مشکلات مددجویان انجام دهیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: برای سال آینده برنامه‌هایی در جهت فقرزدایی نیازمندان و محرومان در دستور کار داریم که امیدواریم با کمک خیرین و مردم بتوانیم اقدامات مناسبی را انجام دهیم.

وی به برگزاری انتخابات ۷ اسفند نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه‌ صادر شده به تمامی استان‌ها، اجازه دخالت و فعالیت در امر انتخابات به هیچ یک از مدیران و کارکنان خود را ندادیم و در مجموع تنها ۱۷-۱۶ نفر کارت قرمز دریافت کرده و از امداد اخراج شدند؛ سمت این افراد مدیر شهرستان تا کارکنان عادی بوده است.

فتاح در مورد انتقال ساختمان کمیته امداد از سوهانک به آزادی نیز گفت: این ساختمان در حال حاضر به فروش گذاشته شده که به زودی به نتیجه می‌رسد و طی سه ماه آینده انتقال قطعی از سوهانک به ساختمان جدید در آزادی انجام می‌شود و مجموعه مدیریت و هیات امنا نیز بعد از سال جدید منتقل خواهد شد.

به گفته رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) عواید حاصل از فروش سوهانک بر اساس مصوبه هیات امنای امداد پشتوانه‌ای برای وام قرض‌الحسنه به مددجویان خواهد شد.

وی گفت: مستمری مددجویان در دوره جدید قبل از حقوق کارکنان پرداخت می‌شود. این یکی از اقدامات کمیته امداد در جهت پرداخت سریع مستمری مددجویان بوده است.

فتاح در مورد پرداخت الکترونیکی صدقات مردمی نیز اظهار داشت: از فردا با شماره پیامکی ۸۸۷۷ سامانه پرداخت الکترونیکی صدقه از طریق تلفن همراه ایرانسل و همراه اول امکان‌پذیر می‌شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در مورد فعالیت دفاتر خارج از کشور کمیته امداد نیز تاکید کرد: نیروهای اضافه از این دفاتر فراخوان شده‌اند و در حال حاضر تعداد آنها کمتر از انگشتان دست است و اغلب آنها بومی هستند.

وی با اشاره به اینکه هیچ دفتر جدیدی در خارج از کشور ایجاد نشده است، گفت: همچنین مبلغی نیز از درآمدهای مردمی امداد به خارج از کشور منتقل نمی‌شود.

فتاح از افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای حاصل از صدقات در سال جاری خبر داد و گفت: اجرای طرح اکرام نیز ۱۸ درصد رشد داشته است.

وی در مورد دزدی از صندوق‌های صدقات گفت: به دلیل طراحی این صندوق‌ها تاکنون برخی از آنها مورد دستبرد و آسیب قرار گرفته‌اند، بر همین اساس سال آینده قفل ورودی تمامی صندوق‌های صدقات در سراسر کشور اصلاح خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه کمیته امداد با موسسات و خیریه‌ها تعامل خوبی دارد، افزود: بخشی از وظایف امداد به خیریه‌های مورد اعتماد واگذار شده است، اما بر اساس قانون نمی‌توانیم بر عملکرد آنها نظارت کنیم.

به گفته وی، مجوز فعالیت چندین هزار خیریه از طریق وزارت کشور، بهزیستی و نیروی انتظامی صادر شده که به دلیل تعداد بالا از نظارت و کنترل خارج شده‌اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه ۶۰ درصد جامعه هدف کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند، گفت: از یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده تحت‌ پوشش، یک میلیون خانواده زن سرپرست هستند که به دلیل طلاق، فوت، زندانی شدن، متواری شدن و اعتیاد همسر، سرپرستی خانواده به عهده آنها قرار گرفته و در همین راستا کمیته امداد بسته تشویقی ازدواج را علاوه بر ارائه مشاوره در دستور کار دارد به طوری که در سال جاری کمتر از ۱۰ هزار خانواده ازدواج مجدد کرده‌اند.

فتاح با اشاره به اینکه آمار طلاق در میان مددجویان امداد پایین است، گفت: زنان سرپرست خانوار مدتی بعد از ازدواج مجدد همچنان تحت پوشش ما هستند و بعد از بهبود از وضعیت معیشتی آنها از پوشش خارج می‌شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه سالانه ۷ هزار خانواده از چرخه حمایت امداد خارج می‌شوند، اظهار داشت: در سال جاری یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده تحت پوشش ما بودند، در حالی که آمار آنها هم‌اکنون به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است و خروجی ما بیشتر از ورودی‌ها بوده است.

وی از پرداخت ۱۲۰ هزار وام اشتغال به مددجویان خبر داد و گفت: سال گذشته ۹۵۰ میلیارد تومان با همکاری بانک‌ها وام قرض‌الحسنه به مددجویان پرداخت شد که امسال اعتبار آن به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

فتاح از راه‌اندازی ۵۰ شعبه صندوق قرض‌الحسنه امداد در سال آینده خبر داد و اظهار داشت: با راه‌اندازی این صندوق، منابع مردمی نیز اضافه خواهد شد و همچنین ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه خود امداد به این صندوق‌ها واریز می‌شود.

به گفته رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مجموع درآمد و هزینه‌های کمیته امداد به ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، در حالی که نصف این مبلغ حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی است.

وی از اعزام ۸۰ هزار مددجو به مشهد مقدس خبر داد و افزود: با حمایت خیرین، ۵ هزار نفر نیز به عتبات عالیات عراق اعزام شده‌اند.

فتاح از افزایش تعداد حامیان خبر داد و گفت: در گذشته تعداد حامیان ۷۳۰ هزار نفر بود که در حال حاضر به ۹۲۰ هزار نفر افزایش یافته است و در سال جاری توانستیم در طرح محسنین ۱۹۰ هزار حامی را جذب کنیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در سال آینده بودجه دولتی ۷ درصد افزایش دارد، در حالی که ما افزایش ۲۰ درصدی را در مجموعه تحت مدیریت خود پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی در مورد حذف یارانه دهک‌های بالا گفت: طرح حذف یارانه سه دهک بالا در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده که بر اساس آن از اول تیرماه سال آینده یارانه سه دهک بالا حذف و با نظر بهزیستی و امداد به دو دهک پایین اختصاص داده می‌شود.

فتاح از احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال آینده خبر داد و گفت: با همکاری سپاه ۲۰ هزار واحد ساخته می‌شود که به مرور تعداد آنها به ۱۰۰ هزار واحد نیز خواهد رسید.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در مورد انتخاب مدیران امداد از دولت نهم گفت: ما مدیران باتجربه را به کار می‌گیریم و مسئولان دولت فعلی همه مشغول به کار هستند؛ بنابراین از دولت قبلی که بیشتر آنها بیکارند استفاده خواهیم کرد.