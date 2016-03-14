اجرای ۲۳ برنامه نوروزی در محدوده های سه گانه منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی اظهار کرد: این برنامه ها از ۲۵ اسفند با اجرای مانور امداد و نجات شروع می شود و اجرای آنها تا ۱۳ فروردین سال آینده ادامه دارد که ۱۶ برنامه از این تعداد در مرکز جلفا به انجام می رسد و بقیه برنامه ها در دو محدوده نوردوز و خداآفرین اجرایی خواهد شد.

وی گفت: برگزاری سومین دوره جشنواره تئاتر خیابانی ارس در سطح منطقه آزاد با حضور گروه های هنری مختلف، برگزاری جشنواره تخم مرغ های غول پیکر شهری، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی، برگزاری جنگ شبانه و اجرای برنامه نورافشانی در گرامیداشت ۱۲ فروردین سالروز تثبیت نظام جمهوری اسلامی از مهم ترین این برنامه ها برای اجرا در محدوده جلفا است.

عرب باغی مسابقه «قرآن بخوان و جایزه بگیر»، پرواز تفریحی با هواپیماهای فوق سبک، بالن سواری، استقرار تریلی شادی ویژه کودکان، اجرای تئاتر و برگزاری ویژه برنامه روز مادر را از جمله برنامه های شاد و مفرح در نظر گرفته شده برای اجرا در سایت جلفا عنوان و تصریح کرد: مرکز نورودوز نیز میزبان برپایی نمایشگاه های صنایع دستی، مسابقات بومی محلی و جشن عیدانه خواهد بود.

وی اضافه کرد: در مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس نیز علاوه بر برپایی نمایشگاه های صنایع دستی و عکس، جشنواره موسیقی محلی برگزار خواهد شد و علاوه بر آن چادرهای عشایری نیز در این سایت برپا و برنامه ماهیگیری تفریحی با حضور علاقه مندان به این رشته تفریحی اجرا خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: تمام برنامه ریزی های اعضای ستاد تسهیلات سفر این منطقه آزاد با محوریت طراحی و اجرای برنامه های کیفی بوده و آمادگی پذیرایی و ارائه خدمات مورد نیاز به مسافران نوروزی تا هفت میلیون گردشگر داخلی و خارجی وجود دارد.