کشف ۱۱۱ محموله قاچاق در کردستان/افزایش ۸ درصدی کشف مشروبات الکلی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر آژنگ امروز دوشنبه در دوازدهمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن دولت استانداری تشکیل شد، گفت: بررسی آماری نشان می دهد که در یک دهه اخیر با وجود اقدامات گسترده ای که به منظور جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق و ممنوعه صورت گرفته است، شاهد رشد این پدیده در کشورمان بوده ایم.

وی عنوان کرد: در خوشبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از حجم قاچاق توسط ناجا و سایر دستگاه های متولی در کشورما کشف می شود.

وی اظهارداشت: فرماندهی انتظامی استان با اجرا و تداوم رزمایش های سراسری و استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح های ایست و بازرسی نسبت به ناامن کردن حوزه فعالیت قاچاقچیان در سطح استان اقدام کرده و می کند.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در سال جاری پنج جلسه کارگروه اطلاعات و عملیات به منظور ارتقای توان کشف، برنامه ریزی و هماهنگ کردن دستگاه های اطلاعات و عملیات، بررسی و رفع موانع و مشکلات تشکیل شده است.

آژنگ عنوان کرد: مجموعه جلسات مذکور ۳۴ مصوبه داشته که ۳۲ مصوبه اجرایی شده و دو مصوبه شامل استانداردسازی و تقویت ایستگاه های ایست و بازرسی و تعیین حریم مرزی در حال بررسی و اقدام است.

وی به تشکیل قرارگاه تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد وگفت: دستورالعمل تشکیل این قرارگاه هم به استان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مبحث مذکور در شهرستان های بانه، سقز، سروآباد ومریوان به عنوان شهرستان های هدف اقداماتی صورت گرفته است.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان عنوان کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۱ محموله قاچاق که در چندین شهرستان استان‌های کرمانشاه و آذربایجان غربی و همچنین اربیل عراق بارگیری شده بود در کردستان کشف شد.

آژنگ اظهارداشت: در ۱۱ ماهه سال جاری با تلاش پرسنل نیروی انتظامی استان میزان کشفیات مشروبات الکی هشت درصد، اموال فرهنگی ۱۰۰ درصد و فرآورده های نفتی هم ۵۹ درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته رشد داشته است.

وی اضافه کرد: در کشف مواد محترقه هم ۷۱ درصد، تعداد پرونده های بالای یکصد میلیون تومان هم ۵۴ درصد و باندهای متلاشی شده نیز ۶ درصد نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته افزایش داشته ایم.

وی عنوان کرد: در مجموع ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در ۱۱ ماهه امسال که مبلغی بالغ بر ۸۰۴ میلیارد ریال بوده، نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان به آمار کشته و زخمی شدن پرسنل نیروی انتظامی و قاچاقچیان در استان اشاره کرد و گفت: امسال یک نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان در مواجه با قاچاقچیان به شهادت رسید و سه نفر هم زخمی شدند.

آژنگ تعداد کشته های قاچاقچیان را سه نفر و و زخمی ها را هم پنج نفر ذکر کرد واظهارداشت: در کشف مشروبات الکی در ۱۱ ماهه و ۲۰ روز امسال استان درسطح کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

وی به برنامه های نیروی انتظامی استان در سال آینده اشاره کرد و گفت: اجرا و تداوم رزمایش های سراسری و استانی، افزایش کار اطلاعاتی درراستای شناسایی و انهدام شبکه های اصلی قاچاق، اجرایی کردن مصوبات کمیسیون، آسیب شنایی پرونده های کلان و ارائه راهکارهای ریشه ای در جهت مقابله با آن و شناسایی و رفع خلاءهای قانونی در فرایند پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برگزار جلسات راهبردی از جمله برنامه های ما درسال آینده است.