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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

رئیس جهاد کشاورزی شفت خبر داد؛

۳۰ تن میوه شب عید در شهرستان شفت توزیع شد

۳۰ تن میوه شب عید در شهرستان شفت توزیع شد

شفت- رئیس جهاد کشاورزی شفت از توزیع ۳۰ تن میوه شب عید در این شهرستان خبر داد.

حسن همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از نیازهای مردم در تعطیلات نوروز میوه و مواد پروتئینی است گفت: برنامه ریزی های لازم برای توزیع میوه در شهرستان شفت انجام و ۳۰ تن میوه از نوع سیب و پرتقال توسط تعاونی روستایی شهرستان در بین متقاضیان پخش شد.

وی با تأکید بر اینکه کمبودی برای میوه شب عید در شهرستان شفت وجود ندارد افزود: میزان میوه موردنیاز  مردم شهرستان تامین شده است.  

رئیس جهاد کشاورزی شفت به درخواست شش تن گوشت قرمز و ۲۵ تن گوشت مرغ برای نیاز این شهرستان در تعطیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: در صورت نیاز، واحد پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی مقدار بیشتری در اختیار شهرستان شفت قرار می دهد.

وی ذخیره آرد شهرستان شفت در سال جاری را یک هزار و ۸۱۸ کیسه اعلام و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با مشخص شدن نانوایی های کشیک در ایام تعطیلات نوروز، از نظر سهمیه آرد هم با کمبود مواجه نیستیم.

کد مطلب 3580122

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