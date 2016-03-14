۳۰ تن میوه شب عید در شهرستان شفت توزیع شد

حسن همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از نیازهای مردم در تعطیلات نوروز میوه و مواد پروتئینی است گفت: برنامه ریزی های لازم برای توزیع میوه در شهرستان شفت انجام و ۳۰ تن میوه از نوع سیب و پرتقال توسط تعاونی روستایی شهرستان در بین متقاضیان پخش شد.

وی با تأکید بر اینکه کمبودی برای میوه شب عید در شهرستان شفت وجود ندارد افزود: میزان میوه موردنیاز مردم شهرستان تامین شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شفت به درخواست شش تن گوشت قرمز و ۲۵ تن گوشت مرغ برای نیاز این شهرستان در تعطیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: در صورت نیاز، واحد پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی مقدار بیشتری در اختیار شهرستان شفت قرار می دهد.

وی ذخیره آرد شهرستان شفت در سال جاری را یک هزار و ۸۱۸ کیسه اعلام و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با مشخص شدن نانوایی های کشیک در ایام تعطیلات نوروز، از نظر سهمیه آرد هم با کمبود مواجه نیستیم.