مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۱۹ مهرماه در شهرستان اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود تا زمینه مشارکت شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه فراهم شود.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران اجرا می‌شود و حضور مردم می‌تواند در کمک به افرادی که برای ادامه درمان به فرآورده‌های خونی نیاز دارند، مؤثر باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به محل استقرار این تیم گفت: شهروندان برای اهدای خون می‌توانند به محل تعیین‌شده در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب مراجعه کنند.

میرزاده زمان اجرای این برنامه را از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر اعلام کرد و از مردم خواست با حضور در این پایگاه سیار، در تأمین ذخایر خون و کمک به بیماران نیازمند مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی داوطلبانه و انسان‌دوستانه است که با مشارکت شهروندان، امکان کمک به بیماران نیازمند خون را فراهم می‌کند.