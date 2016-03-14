به گزارش خبرنگار مهر، مجید معانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‎المال در امور اراضی و منابع طبیعی، افزود: اقدامات منابع طبیعی بیشتر جنبه استفاده از حفاظت اراضی مشارکتی بوده و در زمینه باغ شهرها نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی به کمبود اعتبارات در بحث کاداستر اراضی دراستان زنجان اشاره کرد و گفت: در استان زنجان نیز انتظار داریم از اعتبارات استانی کمک شود تا کاداستر اراضی با زراعی ملی همسو باشد.

رئیس اداره جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: ۱۲۰ پلاک نیز بین اوقاف و منابع طبیعی مشاعی بود و در این زمینه تعیین تکلیف شده و در مرحله صدور سند است.

معانی تاکید کرد: اقدامات حقوقی برای ۵۵ فقره از زمین‌ها خلعیت و رفع تصرف شده، ۷۹۸ پیشگیری از تصرف، توقف ماشین الات بیش از ۸۰۰ دستگاه، تنظیم پرونده برای ۲۹۰ فقره و اخراج دام و اطفای حریق در این زمین‌ها بوده است.

وی گفت: اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی حجم پرونده‌های قضایی را کاهش می دهد و مالکیت اشخاص از منابع طبیعی نیز سامان خواهد یافت.

رئیس اداره جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به برخورد با باغ شهرها اشاره کرد و یاد آورشد: در زمینه طرح جامع حفاظتی نقشه‌های مناطق مستعد حریق و مستعد تجاوز تهیه شده و نتیجه این شد که حفاظت از این زمین‌ها از طریق مردم باشد.

معانی افزود: استان زنجان در زمینه معدن رتبه ۱۲ کشوری را دارد که در این بخش نیز با همکاری سازمان صنعت و معدن اقدامات لازم انجام شده است.

وی تعامل مردم با منابع طبیعی را در راستای حفاظت از منابع طبیعی را بسیار مطلوب عنوان کرد.

همچنین فرماندار زنجان گفت: در حفظ کاربری اراضی باید در سال آینده نیز به عنوان یک استراتژی مهم اقدامات لازم انجام شود.

مجید فرخی تصریح کرد: در صورت مقابله و عدم تخصیص امکانات لازم این باغ‌شهرها قابلیت اقتصادی خود را از دست داده و در این صورت زمین‌ها ارزش‌افزوده خود را از دست می دهند.

وی افزود: عدم تخصیص امکانات آب و برق گاز پایین آوردن ارزش افزوده آن است و بخشی از اراضی ملی که در دست مردم بوده باید وارد چرخه اقتصادی شود.

فرماندار زنجان یاد آور شد: دولت به هیچ عنوان در این زمینه که باغ‌شهرها دارای ارزش افزوده باشند گام برنداشته است.

فرخی افزود: سیاست دولت بر این است که گردش اقتصادی از زمین خارج شده و در بخش‌های مختلف مثل بورس، صنعت، معدن و تجارت استفاده شود.

در ادامه رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان زنجان گفت: باید قانون جامع برای برخورد با متخلفین در کمترین بازه زمانی انجام شود.

سرهنگ مصطفی طلوعی ابراز کرد: برخورد ناجا با متخلفین اراضی کشاورزی جدی است.