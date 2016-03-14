نامگذاری تالارهای دانشکده فرهنگ به منصور اوجی و غلامحسن اولاد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم فقیری، رحیم هودی، ابوتراب خسروی، امین فقیری و دکتر منیژه عبداللهی در ردیف اول روز مراسم روز بزرگداشت شعر نشستند تا شعر در پایتخت شعر ایران بزرگ داشته شود؛ مراسمی که اولین نوید و خبر خوب آن مرخص شدن استاد هودی از بیمارستان بود. این نشست که در دانشکده فرهنگ و هنر شیراز برگزار شد، دو تالار این دانشکده به نام غلامحسن اولاد و منصور اوجی دو شاعر پیشکسوت شیراز نامگذاری شد.

دوشنبه شب در آیینی ویژه فرارسیدن روز جهانی شعر که هرسال روز اول بهار مصادف با نخستین بامداد فروردین برگزار می شود اصحاب ادب و فرهنگ فارس در دانشکده فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گردهم آمدند.

سال نو با انبوهی از برنامه های فرهنگی و هنری روبه روست

در این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از برگزاری برنامه های متنوع هنری در تعطیلات سال نو خبر داد و گفت: سال ۹۵ در شیراز با انبوهی از برنامه های فرهنگی و هنری از تئاترهای خیابانی تا نمایشگاه کتاب و آثار تجسمی تحویل می شود.

بهزاد مریدی مضمون اغلب این برنامه ها سنت باستانی نوروز دانست و گفت: این برنامه ها در شهرستان های مختلف استان به ویژه شهرستان های گردشگر پذیری مانند پاسارگاد برگزار می شود و سایت های گردشگری همچون آرامگاه کورش میزبان برنامه هایی چون تئاتر و ... خواهند بود.

وی، ادامه داد: شهرستان های مختلف فارس هم به همین بهانه برنامه های متعددی برگزار می کنند. اما اوج برنامه ها در شیراز خواهد بود.

مریدی بیان کرد: در ورودی تالار حافظ نمایشگاه کوچک کتاب شیراز به همراه نمایشگاه هنرهای تجسمی با ۳۳ اثر و نمایشگاه عفاف و حجاب با ۳۵ اثر در شیراز برگزار می شود. در نمایشگاه عفاف و حجاب نوع پوشش در دوره های مختلف تاریخی ایران به نمایش در می آید.

وی افزود: در نوروز ۹۵ سینمای هنر و تجربه عصرها به پخش فیلم می پردازد و در نقاط مختلف شیراز نمایش های خیابانی را خواهیم داشت که در آن چند نفر تئاتر خیابانی برگزار می کنند. مضمون همه برنامه ها هم آیین های سنتی مرتبط با نوروز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بر اهمیت زنده سازی و باز تعریف برخی سنت های ایرانی هم تاکید کرد و ادامه داد: پیشنهاد دادم که بازتعریفی در برنامه های حوزه های مختلف فرهنگی و هنری از آیین ها و سنت های باستانی ما صورت بگیرد. در واقع نبود این بازتعریف باعث شده در برخی سنت ها کج سلیقگی هایی شکل بگیرد.»

مریدی یکی از نمونه های این «کج سلیقگی» را وضع کنونی چهارشنبه سوری می داند که به باور او نشانی از شادابی چهارشنبه سنتی ایرانی ندارد. او می گوید: «این وظیفه هنروران است که بازتعریفی از چهارشنبه سوری ارائه دهند. وضع کنونی نشان دهنده شادابی حاکم بر سنت باستانی چهارشنبه سوری نیست. باید لطافت بیشتری در این سنت ایجاد شود.

شیراز گلبهار قله ادب ایران/اولاد سرچشمه های زلال شاعری را نیک یافته

وی شیراز را گلبهار قله ادب ایران عنوان کرد و گفت: این شهر پرورش دهنده و مهد شعرای ارجمندیست که امروز برخود فرض می دانیم که مقامشان را گرامی بداریم.

مدیرکل ارشاد فارس استاد منصور اوجی را در مقام فرزانگی شعر برشمرد و گفت: او در تنومندی درخت شعر فارس جایگاهی رفیع دارد.

وی با خوانش بخشی از اشعار اوجی از مجموعه «هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت» دیگر فرزانه شعر ایران را استاد غلامحسن اولاد معرفی کرد و افزود: غزل های حافظ وار اولاد، شعر، شعور این خطه از ایران را پرورانده و به اوج شکوهمند رسانیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نامگذاری دو تالار را برگ سبز و عیدی به اهالی فرهنگ و ادب شیراز دانست و گفت: شیراز با وجود شاعرانی چنین گرانسنگ به خود می بالد و نسل جدید شعر شیراز در سایه این بزرگان روزهای بالنده ای را در پیش خواهد داشت.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس نیز در این آیین با بیان اینکه زلف شلال اولاد، دیرزمانی است که با شعر او عجین شده است، گفت: غرور شاعرانه اولاد نوعی تشخص به رفتار و آثارش می دهد. او جوهره شعر اصیل است و سرچشمه های زلال شاعری را نیک یافته است.

کورش کمالی سروستانی تنوع مضامین در اشعار اولاد را برشمرد و افزود: اسب پرخروش خیال او چنان تازیانه می زند که دشت و صحرا و تاریخ و اسطوره و زندگی و سیاست و عشق را نازک اندیشانه در می نوردد.

وی، ادامه داد: گرچه در مثنوی و رباعی و دو بیتی و ترانه سرایی، دستی توانمند دارد، اما حلاوت و دل پذیری غزل هایش از لونی دیگر است. تصاویر و مضامین در اشعار اولاد اگرچه یادگار سنتهای غزل دیروز و امروز ادب فارسی است، اما آثار او بر پایه نگاه معاصر به پدیده ها، یکل یافته اند و در پرنیان کلامش به تجلی رسیده اند.

وی دیگر شاخصه اشعار اولاد را حاوی رگه هایی از دلتنگی و یاس در نگاه و بیان شاعرانه اش دانست و افزود: بی تردید برخاسته از رنجی است که از نیستان دل او متاثر و حیران می کند.، اما غالب اشعارش از سویدای عاشقی لبریز است.

کمالی سروستانی این شاعر و نویسنده شیرازی را در نقد شعر و قصه آدینه شب های رادیو شیراز ستود و گفت: احساسی که در ناخودآگاهی شاعرانگی اش در لحظه هایی ناب و خاص پدیدار می شود، میزبانی می کند. گویی اولاد ما را در شعرش به رستاخیزی عاشقانه فرا می خواند تا فراتر از روزمرگی هایمان دمی بیاساییم و سهم ذهن و روحی خویش را با مهرگویه های او پیوند دهیم.

در شعر فارسی کمتر شاهد شعر کوتاه هستیم

محمد رضا خالصی نیز در این آیین به سخنرانی پرداخت و گفت: در شعر فارسی کمتر شاهد شعر کوتاه هستیم. اوجی کوتاه می گوید چون شیرازی است. همچنین ذهنش انباشته از شعرهای شیخ اجل است و مقلد او در ایجاز گویی به شمار می رود، از منظر هستی شناسی اوجی خیام وار زندگی را کوتاه می بیند.

وی ادامه داد: این کوتاه گویی از فرهنگ شیرازی او گرفته شده است و ربطی به هایکو ندارد. شعرهای او بسیار مستحکم است و واژگان در شعرهای او در هم بسته شده است.

خالصی افزود: ما در شهری زندگی می کنیم که بزرگانی مانند حافظ، سعدی و... در آن زیسته اند و هر دوره از تاریخ این شهر غزل سرایان بزرگی داشته است. غزل گفتن در شهر ما کار ساده ای نیست و غزل به نوعی برآیند فکر و شعور ملت ماست و نگاه زیباشناختی مردم ما با غزل شکل گرفته است.

منصور اوجی نیز در این نشست تصریح کرد: در گذشته برنامه هایی این چنینی تعطیل شده بود اما امروز بوی بهبود اوضاع جهان می به مشام می رسد.

این شاعر پیشکسوت در بزرگداشت روز جهانی شعر، از سیمین بهبهانی و مهدی اخوان ثالث یاد و اشعار و خاطراتی از این دو شاعر نام آشنا بیان کرد.

اوجی اخوان را «بزرگ» و « شاعر ماندگار» روزگار ما توصیف کرد و شعر «دریچه» و «نماز» اخوان ثالث را قرائت کرد.

وی همچنین با بیان اینکه سمیمن بهبهانی در وزن «مولوی» زمان ما است گفت: این بانوی شاعر ۱۰۰ وزن را به شعر فارسی اضافه کرده است و برخی ناآگاه به او انتقادهای بی مورد کرده اند. وی دو شعر «شلوار تا خورده دارد، مردی که یک پا ندارد» (که در سال ۱۳۶۶ سروده شده است) و «دوباره می سازمت وطن» را دو شعر جهانی این بانوی شاعر دانست که در عرصه اشعار ضد جنگ جهان کم نظیر است.

وی در پایان گفت: از اینکه در شهری هستم که سعدی و حافظ در آن نفس کشیده اند احساس غرور می کنم. در این شهر توللی اولین کسی بود که به نیما لبیک گفت و با هاشم جاوید شروع به سرودن شعر سپید کرد. همایونی، دستغیب نیز به سرودن شعر پرداختند و من و پرویز خائفی که ۵۰ سال است که شعر سپید می گوییم . اوجی با اشاره به انتشار بیش از ۲۰ کتاب شعر، و گزیده ای که هوشنگ گلشیری از آثار او منتشر کرده اشاره و خاطرنشان کرد: سیمین دانشور نیز در مقاله زمان آگاهی و مرگ آگاهی را درباره اشعارم منتشر کرد. بسیاری شعر و شیراز را بن مایه اشعار من دانستند اما عشق، مرگ، شیراز و ... بن مایه کارهای من هستند که شعرهای در برگیرنده آن ها را به کتاب هایی مجزا مبدل ساختم. او در ادامه شعری از خود با عنوان «شعر یعنی ...» نیز قرائت کرد.

غلامحسن اولاد دیگر شاعری که در روز جهان شعر تالاری به نامش مزین شد، گفت: ۱۰ سال در مراسم رسمی شرکت نکردم تا اینکه در دولت جدید و مدیریت دکتر مریدی تلاش زیادی در عرصه فرهنگ انجام شد تا من با فضای فرهنگ آشتی کنم.

این شاعر غزل سرا و خالق «تریشه های غزل» و «تو سرو هم که نباشی بلندبالایی» گفت: برخی من را بنیانگذار غزل نو دانستند که اغراق آمیز است اما غزل من نیمه سنتی است و ارزش های ادبی معاصر و مدرن را جسورانه وارد غزل کردم و ذهن و زبان مستقلی دارم.

این شاعر بار دیگر از فضای به وجود آمده در حوزه فرهنگ قدردانی و ابراز امیدواری کرد شعر و هنر در شیراز به جایگاه واقعی خود برسد.

در پایان این مراسم تالار منصور اوجی و غلامحسن اولاد گشایش یافت.