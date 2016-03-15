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۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹

۱۲۷۳ پایگاه امداد در سراسر کشور دایر می شود

۱۲۷۳ پایگاه امداد در سراسر کشور دایر می شود

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: ۱۲۷۳ پایگاه در سراسر کشور دایر می شود و از امروز با ۱۹ بالگرد تمام استان های کشور را تحت پوشش امداد هوایی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چرخ ساز در رزمایش طرح نوروزی ۹۵ گفت: به همه تلاشگران عرصه امداد که بلافاصله با پایان طرح زمستانی وارد طرح نوروزی شدند و به ۸۶ هزار نفر از شهروندان خدمات رسانی کردند، خداقوت می گوییم.

وی با اشاره به کاهش ۹.۴ درصدی عملیات های امدادی و کمک رسانی به ۵ هزار در راه مانده، گفت: هزار و ۲۷۳ پایگاه در سراسر کشور دایر می شود و از امروز با ۱۹ بالگرد تمامی استان های کشور را تحت پوشش امداد هوایی خواهیم داشت که همین نشان از افزایش ۴.۳ درصدی عملیاتهای امدادی است.

چرخساز در ادامه با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای امدادرسانی گفت: امیدوارم با حضور داوطلبانه جمعیت هلال احمر در طرح نوروزی و حضور ۲۱ هزار نفری امدادگران داوطلب در اجرای طرح های نوروزی امسال هم شاهد کاهش میزان تلفات جاده ای و خدمات رسانی ویژه به شهروندان باشیم.

کد مطلب 3580663

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