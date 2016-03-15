مسابقه عکس فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود/نوروز در قاب تصویر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال موسوی صبح سه شنبه، در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، ضمن بیان اینکه جشنواره عکس سفرهای نوروزی۹۵، توسط اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود، گفت: هدف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این مسابقه عکاسی، ترویج فرهنگ و آداب سفر، نشاط اجتماعی و مشارکت کارکنان در رسوم پسندیده اجتماعی در نوروز ٩٥ است.

وی ارتقاء سواد بصری کارکنان، ایجاد فضای همدلی، نشاط و شادابی نوروزی را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد و افزود: وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی با همکاری شورای امر به معروف و نهی از منکر، ادارات کل استان ها، نهادهای مرتبط با سفر و گردشگری، استادان و هنرمندان عکاس اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است که قطعا می تواند استقبال خوب کارکنان این وزارتخانه را نیز در پی داشته باشد.

آماتور و حرفه ای بخش های مسابقه عکس نوروزی هستند

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان درباره بخش های این مسابقه عکاسی، گفت: بخش ویژه عکاسان آماتور و عکاسان حرفه ای از بخش‌های این جشنواره عکاسی موسوم به سفرهای نوروزی۹۵ است.

موسوی در تعریف عکاسان آماتور از نگاه دبیرخانه این جشنواره و ملاک های انتخاب عکس های این گروه، توضیح داد: عکاسان آماتور شامل آن دسته از همکاران درون سازمانی فرهنگ و ارشاد اسلامی است که با ذوق شخصی و به عنوان سرگرمی فرهنگی، هنری، عکاسی می کنند و در بخش ویژه عکاسان حرفه ای نیز آن دسته از عکاسان مجربی که به طور علمی، مداوم و با تکیه بر توان و تجهیزات فنی اقدام به عکاسی می کنند با هم به رقابت می پردازند.

وی درباره سوژه های عکاسی این مسابقه، بیان کرد: مردم شناسی، فرهنگ بومی و ملی شامل لباس و پوشش محلی، غذا، آداب و سنن، جاذبه های طبیعت، آثار فرهنگی و تاریخی، جلوه های فرهنگی مسافرت از جمله اقامه نماز در سفر، همیاری، فرهنگ رانندگی، فرهنگ استفاده از منابع طبیعی، محیط زیست، بهداشت عمومی و... از موضوعات جشنواره عکس مستند است.

مجموعه آثار به دبیرخانه ارسال شوند

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان درباره مقررات جشنواره نیز اظهار داشت: شرکت در این جشنواره برای همه همکاران شاغل در کلیه ادارات تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و خانواده آنان آزاد است، هر عکاس می‌تواند حداکثر ٥ تک عکس و یک مجموعه عکس (شامل ٣ تا ۷ عکس) به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

موسوی با بیان اینکه عکس ها باید در سال ٩٥گرفته شده باشند، گفت: مجموعه عکس ها در داوری یک اثر منظور می شوند، هر عکاس تنها مجاز به شرکت در یکی از بخش های آماتور یا حرفه ای جشنواره است.

وی افزود: دریافت آثار تنها از طریق ثبت نام در سایت، آپلود در پرتال جشنواره و تکمیل اطلاعات مربوطه امکان‌پذیر است، شرکت کنندگان لازم است اصل اثر را بعد از اعلام نتایج انتخاب اولیه به دبیرخانه ارسال کنند همچنین عکس های موبایلی در صورت احراز شرایط فنی و قابلیت چاپ پذیرفته می شود و تمام مجموعه عکس‌ها باید شامل متنی به‌عنوان توضیحات کلی مجموعه و تمام تک‌عکس‌ها باید دارای عنوان و درج زمان و مکان عکاسی باشند از جمله این مقررات است.

مهلت ارسال آثار تا ۲۵فروردین ماه۹۵

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ویرایش عکس در حدی که اصالت تصویری عکس مخدوش نشود مجاز است، گفت: شرکت‌کننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته می‌شود و مسئولیت مالکیت اثر از عهده جشنواره خارج است لذاجشنواره از پذیرفتن عکس هایی که مغایر فرهنگ عمومی و یا مصداق ورود غیرمجاز به حریم اشخاص باشد معذور است.

موسوی بیان کرد: همچنین باید تاکید کرد که برگزار‌کننده این جشنواره حق استفاده از عکس‌های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می‌دارد، ثبت نام و ارسال عکس‌ها به منزله قبول کلیه مقررات جشنواره است و تصمیم‌گیری درباره مسایل پیش‌بینی نشده به عهده دبیران و شورای سیاست گذاری جشنواره است از دیگر مقررات جشنواره مذکور است.

وی درباره جوایز پیش بینی شده در جشنواره عکس مستند، توضیح داد: در بخش اول به ١٥ نفر از برگزیدگان تقدیرنامه و جوایز نقدی اهدا می شود، به نفرات اول تا سوم بخش دوم تقدیرنامه و جوایز نقدی اهدا می شود، در هر بخش به یک نفر برگزیده مردمی نیز جوایزی اهدا می شود، آثار برگزیده به صورت یک مجموعه چاپ و منتشر خواهد شد و به تمام هنرمندانی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده می‌شود گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهدا خواهد شد.

موسوی در خاتمه، گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره از اول تا ٢٥ فروردین ٩٥ تعیین شده و انتخاب اولیه آثار در دهم اردیبهشت ٩٥ خواهد بود، دریافت اصل آثار ٢٥ اردیبهشت ٩٥ و زمان اعلام نتایج داوری ٣١ اردیبهشت ٩٥ اعلام شده است همچنین زمان و مکان برگزاری نمایشگاه به تفکیک استانی اعلام می شود و آدرس سایت جشنواره نیز refah.farhang.gov.ir است.