اسکان زائران در مراکز اقامتی شهرداری مشهد ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله کاظمی ظهر سه شنبه در مراسم مانور خدمت و آغاز خدمات رسانی ستاد تسهیلات سفر خراسان رضوی در محل کمپ غدیر مشهد از افزایش ۲۵ درصدی اسکان زائران در کمپ‌ها و مراکز اسکان زائر شهرداری مشهد نسبت به نوروز ۹۴ خبر داد و اظهار کرد: در این حوزه کمپ غدیر، نمایشگاه بین‌المللی و مرکز تربیت معلم شهید بهشتی برای اسکان زائران در نوروز ۹۵ تدارک دیده شده است و شهرداری از دیروز پذیرایی از زائران را آغاز کرده است.

قائم مقام ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد گفت: همچنین ۱۲ سوله ورزشی و بحران برای اسکان زائران در زمان برودت هوا آماده شده است.

کاظمی در خصوص تمهیدات شهرداری برای حمل و نقل زائران گفت: با توجه به در پیش بودن دو مناسبت سال تحویل و سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، شهرداری مشهد ظرفیت ناوگان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و بی آر تی خود را افزایش داده است.

وی تصریح کرد: همچنین مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد به صورت ۲۴ ساعته فعال و معابر شهری مشهد را رصد می‌کند.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه قول می‌دهیم مشهد امسال بهار متفاوت‌تری را تجربه خواهد کرد، گفت: برای افزایش زیبایی بصری شهر ۱۰ میلیون شاخه گل در مشهد کاشته می شود.

کاظمی اضافه کرد: نصب ۵۰۸ المان گل و ۹۰ المان فرهنگی و همچنین اجرای طرح محله‌آرایی با مشارکت شورای اجتماعی محلات از دیگر اقدامات است.