به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکا دیروز سه شنبه به طور همزمان در پنج ایالت سرنوشت ساز «اوهایو»، «فلوریدا»، «میسوری»، «ایلینویز» و «کارولینای شمالی» برگزار شد.

نتیجه حاصل از انتخابات مقدماتی در این پنج ایالت می تواند تا حد زیادی تعیین کننده نامزد نهایی احزاب جمهوری خواه و دموکرات برای رویارویی در انتخابات نهایی ۸ نوامبر باشد.

تا به حال ، شمارش آراء دومین سه شنبه بزرگ آمریکا نشان دهنده پیروزی چشمگیر «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا در ایالت کلیدی فوریدا است حال آنکه وی حمایت مردم کارولینای شمالی و ایلینویز را نیز از آن خود کرد.

تاریخ نخستین سه شنبه بزرگ آمریکا اول ماه میلادی مارس ۲۰۱۶ بود. ناگفته نماند که در جامعه آمریکا اکثر رای گیری‌ها روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود. سه‌شنبه بزرگ به نوعی آزمون سراسری برای نامزدهای دو حزب آمریکا و کارزارهای انتخاباتی آنهاست.

اما، آنچه که در ادامه مسیر، رقابت برای رسیدن به جایگاه نامزد اصلی حزب جمهوریخواه را برای ترامپ مشکل می کند، باخت وی در ایالت کلیدی اوهایو است. در این ایالت، وی نتیجه را به «جان کاسیچ» فرماندار جمهوریخواه و محبوب اوهایو واگذار کرد.

در حالی که «مارکو روبیو» دیگر نامزد جمهوریخواه انتخابات درون حزبی آمریکا با تحمل شکست در خانه خود _ فلوریدا_ از ادامه حضور در رقابت ها انصراف داد؛ در ایالت کلیدی میسوری، رقابت تنگاتنگ بین ترامپ و «تد کروز» به نسبت ۴۱ به ۴۰.۷ درصد ادامه دارد.

به این ترتیب، رقبای ترامپ در جذب آراء اعضای کنوانسیون حزب جمهوریخواه که نشست آن در ماه جولای (چهار ماه دیگر) در شهر «کلیولند» اوهایو برگزار می شود، کاسیچ و کروز خواهند بود.

پیروزی کاسیچ در اوهایو، امید تازه ای برای آن دسته از جمهوریخواهان سنتی بود که راضی به انتخاب ترامپ به عنوان نامزد نهایی حزب نیستند و هرچه که در توان دارند انجام می دهند تا وی نتواند ۱۲۳۷ هیات انتخابی لازم برای کسب این عنوان را به دست بیاورد.

ایالت های فلوریدا و اوهایو با داشتن ۹۹ و ۶۶ هیات انتخاباتی به ویژه در تصمیم گیری برای نامزد نهایی حزب جمهوریخواه بسیار مهم هستند.

در جبهه مخالف یعنی در حزب دموکرات نیز ایالت های فلوریدا، ایلینویز، اوهایو و کارولینای شمالی هر یک با داشتن به ترتیب ۲۴۶، ۱۵۶، ۱۴۳ و ۱۰۷ هیات انتخاباتی نقشی تعیین کننده در انتخاب نامزد نهایی دموکرات ها ایفا می کنند. پس با این حساب، «هیلاری کلینتون» با پیروزی که دیروز سه شنبه در ایالت های اوهایو، فلوریدا و کارولینای شمالی به دست آورد، تا حد بسیار زیادی از «برنی ساندرز» دیگر نامزد حزب دموکرات فاصله گرفت. البته رقابت های درون حزبی دموکرات ها در دو ایالت ایلینویز و میسوری بسیار تنگاتنگ است. با این حال بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که هیلاری موفق به جلب حمایت ۲۳۸۳ هیات انتخابی تاثیرگذار در انتخاب وی به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات باشد.

میسوری برای نامزد پیروز حزب دموکرات ۷۱ و برای رقیب جمهوریخواه وی ۵۲ هیات انتخاباتی را به همراه خواهد داشت.