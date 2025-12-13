  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

کتاب خنده‌چی‌ها در کاشان رونمایی شد

کاشان - آئین رونمایی از کتاب خنده‌چی‌ها به نویسندگی فاطمه سادات مروج در کاشان برگزار شد.

تصویربردار: هادی نجف زاده

