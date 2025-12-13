https://mehrnews.com/x39Rxb ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲ کد خبر 6688018 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲ کتاب خندهچیها در کاشان رونمایی شد کاشان - آئین رونمایی از کتاب خندهچیها به نویسندگی فاطمه سادات مروج در کاشان برگزار شد. دریافت 43 MB تصویربردار: هادی نجف زاده کد خبر 6688018 کپی شد مطالب مرتبط پوستر نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان رونمایی شد آئین رونمایی کتاب مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدد برگزار میشود سومین رویداد «تا کتاب» برگزار میشود برچسبها رونمایی کتاب مراسم رونمایی رونمایی از کتاب کاشان حوزه هنری انقلاب اسلامی
