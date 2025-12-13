تأکید رئیس دانشگاه مذاهب بر تقویت گفتمان تقریب در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی فلاحزاده، رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی کشور، در دیدار شامگاه شنبه با آیتالله محامی نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، گفت: این دانشگاه بر اساس سیاستهای کلان نظام و نیازهای استانها در چهار استان سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان و گلستان تأسیس شده و تمامی مجوزهای لازم از وزارت علوم اخذ شده است.
وی با اشاره به اهمیت گفتمان تقریب و همگرایی در استان افزود که هدف اصلی دانشگاه، توسعه آموزش و پژوهش و تقویت گفتمان وحدت است. به گفته وی، این دانشگاه برخلاف بسیاری از مراکز آموزش عالی که مأموریت اصلیشان تربیت متخصصان است، مأموریتمحور بوده و با هدف تربیت نیروهای متدین و توانمند برای گسترش تقریب و همگرایی فعالیت میکند.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی تأکید کرد که با تقویت شعبه استان و فراهمسازی زیرساختهای لازم، امکان تربیت کادرهای جوان دختر و پسر برای فعالیتهای دینی، فرهنگی و تقریبی فراهم میشود و این روند میتواند به کاهش نگاههای قومی و مذهبی و تقویت تعامل و انسجام اجتماعی در سطح دانشجویان و کارکنان ادارات کمک کند.
سالیانه حدود ۱۵ هزار زائر اهل سنت به حج تمتع اعزام میشوند
در ادامه نشست، حجتالاسلاموالمسلمین هادی اکبری، مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، گزارشی از روند اعزام زائران اهل سنت ارائه داد و گفت سالانه حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار زائر اهل سنت به حج تمتع اعزام میشوند.
وی افزود: در حج عمره نیز بیش از یکسوم زائران را اهل سنت تشکیل میدهند و امسال از شهریورماه حدود ۱۰۰ هزار نفر به عمره مشرف شدهاند که بیش از ۳۰ هزار نفر آنان اهل سنت بودهاند.
وی با اشاره به تأسیس مدارس حج در مراکز استانها اعلام کرد که دو مدرسه در زاهدان و ایرانشهر نیز بهزودی افتتاح میشود تا امکان ارائه آموزشهای لازم به زائران فراهم گردد. او تأکید کرد که همکاری میان مدرسه حج و دانشگاه مذاهب اسلامی میتواند زمینه تربیت کادرهای دینی و فرهنگی را فراهم کند که در سطح ملی و منطقهای در خدمت اسلام و نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرند.
عدم تخصص برخی نیروها با مأموریتهای دانشگاه یکی از چالشها است
در بخش دیگری از این نشست، آیتالله محامی با خیرمقدم به حاضران، دانشگاه مذاهب اسلامی را دارای برنامه و نقشه راه امیدبخش دانست و تأکید کرد: وضعیت موجود استان از نظر زیرساخت و نیروی انسانی با اهداف اعلامشده فاصله دارد.
وی یادآور شد که در جلسات گذشته با مسئولان دانشگاه، یکی از چالشها عدم تناسب تخصص برخی نیروهای بهکارگرفتهشده با مأموریت دانشگاه بوده است و تأکید کرد: نیروی انسانی و زیرساختها باید متناسب با اهداف بلندمدت این مرکز علمی باشد.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به ظرفیتهای گسترده سیستان و بلوچستان در حوزه علوم دینی گفت: در استان بیش از ۲۰۰ مدرسه علمیه اهل سنت، بیش از ۵ هزار طلبه در مدارس دخترانه و پسرانه، بیش از ۷ هزار مسجد و بیش از ۴۰۰ نماز جمعه و امام جمعه اهل سنت فعال است؛ در حالی که پیش از انقلاب تعداد مدارس علمیه اهل سنت بسیار محدود بود.
سیستان و بلوچستان نمونهای موفق از همزیستی و وحدت در کشور است
وی تأکید بر اهمیت همافزایی میان شیعه و اهل سنت افزود که سیستان و بلوچستان، بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری، پایتخت وحدت اسلامی کشور است و تعامل میان پیروان مذاهب مختلف در استان نمونهای موفق از همزیستی و وحدت به شمار میرود.
آیتالله محامی با اشاره به نیاز استان به نیروهای توانمند در حوزههای مختلف از جمله امور حج و زیارت بیان کرد که با توجه به جمعیت بالای اهل سنت و تعداد زیاد متقاضیان، شناسایی و آموزش نیروهای جوان و مستعد باید با جدیت دنبال شود.
وی گفت: تجربههای گذشته نشان داده است که این مسیر میتواند به تقویت تقریب، وحدت و همدلی منجر شود.
امام جمعه زاهدان همچنین به حضور نمایندگان استان در دورههای آموزشی سایر مراکز اشاره کرد و افزود: این دورهها فضای تعاملی مناسبی ایجاد کرده و نمونهای از تلاشهای موفق در تربیت نیروهای مستعد استان است.
آیتالله محامی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش و پیگیری مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای استان و کشور، اهداف ارزشمند دانشگاه محقق شود و این مجموعه بتواند نقش مؤثری در خدمت به وحدت اسلامی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، آموزشی و دینی استان ایفا کند.
وی تأکید کرد: نیازهای استان فراوان است و زمینههای لازم نیز فراهم بوده و انتظار میرود با پیگیری مسئولان استانی، توفیقات بیشتری حاصل شود.
