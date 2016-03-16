آثار دینی کودک از نظر ساختار داستانی ضعف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره خاتم، افسانه شعبان‌نژاد، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان درباره نحوه پرداختن به زندگی پیامبران و ائمه اطهار(ع) در ادبیات کودک و نوجوان بیان کرد: طی سال‌های اخیر کارهای بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است اما متاسفانه اغلب کتاب‌هایی که به عنوان آثار مذهبی در بازار ارائه می شود، بسیار ضعیف‌اند. مخصوصا آثاری که درباره زندگی پیامبران و ائمه اطهار است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت و حساسیت بالای این حوزه و اینکه اثر تولید شده درباره بهترین انسان‌های هستی است، نویسندگان باید تلاش کنند، بهترین کارها را در این حوزه تولید کنند. و از تولید کارهای تکراری و کلیشه‌ای بپرهیزند. درحال حاضر کتاب‌هایی که به زندگی پیامبران و ائمه اطهار(ع) می‌پردازند از نظر کمیت بسیار خوب و از نظر کیفیت ضعیف‌اند.

شعبان‌نژاد، کتاب «قصه‌ای به شیرینی عسل» نوشته شکوه قاسم‌نیا را بهترین اثر تولید شده در این حوزه عنوان کرد که در قالب رمان کودک به زندگی پیامبر اکرم (ص) پرداخته است.

نویسنده «دختر کدو تنبل» با بیان اینکه اغلب آثار دینی و مذهبی از نظر ساختار داستانی و پرداخت ضعیف‌اند، گفت: از نویسندگان کودک و نوجوان انتظار می‌رود سلیقه خود را در نوشتن این آثار بالا برده و از قدرت خلاقیتشان استفاده کنند و با پژوهش در مستندات تاریخی و مطالعه آثار دینی اطلاعات و دانش خود در این زمینه را افزایش داده و سپس به نوشتن اقدام کنند.

شعبان‌نژاد به نویسندگان این حوزه یادآوری کرد که تلاش ما در تولید اثر با موضوعات دینی و مذهبی، جذب بیشتر مخاطبان است و از جمله خطرات و نگرانی‌های موجود دفع مخاطبان با تولید آثار ضعیف و بی‌کیفیت است و اگر تولیدات ما همراه با مطالعه و پژوهش نباشد، ممکن است به اشتباه معلومات غلطی را به مخاطبان منتقل کنیم و آنها را از واقعیت و حقیقت دور کنیم.

به گفته خالق «موش موشی تندتر برو» شخصی که می‌خواهد به تولید آثار دینی و مذهبی اقدام کند باید انسانی معتقد و باسواد دینی بالا باشد زیرا اگر کاری از دل برآید و از احساسات و عقاید خالصانه فرد نشأت پذیرد قطعا بر دل می نشیند و تاثیر لازم را بر مخاطب می‌گذارد.

شعبان‌نژاد در ادامه به آثاری که در این حوزه منتشر کرده، اشاره کرد و افزود: چند سال پیش کتابی با عنوان «یک آسمان سلام» را از سوی انتشارات محراب قلم منتشر کردم. این کتاب در قالب داستانی بلند، زندگی پیامبر خاتم را با زبانی قابل فهم و در قالب فصل‌های کوتاه برای نوجوانان بیان کرده است. من برای نوشتن این کتاب از منابع و مستندات بسیاری استفاده کردم تا بتوانم اطلاعات درستی را به مخاطب منتقل کنم. علاوه بر این کتابی هم با عنوان «فریاد کوه» نوشته‌ام که پیش از «یک آسمان سلام» از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد و در قالب یک روایت داستانی، زندگی حضرت علی (ع) را برای نوجوانان به تصویر کشیده بود.

او در ادامه سخنانش بر لزوم توجه بیشتر به آثار دینی و مذهبی تاکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌هایی در این زمینه مانند جشنواره خاتم، می‌تواند به افزایش کمیت و کیفیت آثار این حوزه کمک کند. البته به شرطی که داوران به دقت به بررسی آثار بپردازند و کتاب‌هایی را انتخاب کنند که بتواند الگویی برای نویسندگان محسوب شود. بر این اساس باید از داوران متخصص، آگاه به موضوع و باتجربه استفاده شود و آثار با حساسیت و دقت بالایی ارزیابی شود و آثار برگزیده به عنوان شاخص و الگو به جامعه هدف و همچنین نویسندگان کودک و نوجوان معرفی شود.