داوران و نامزدهای بخش کودک جشنواره خاتم اعلام ‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست ۱۵ نامزد دریافت جایزه به ترتیب الفبا عبارت‌اند از: شکوفه آروین، زینب احمدیان، فریبا اسدا... خیاط تهرانی، مصطفی خرامان، سیدعلی‌محمد رفیعی، سارا شجاعی، طیبه شجاعی، زهرا عبدی، مهناز فتاحی، سیدمصطفی فرقانی، مهدی کاموس، مهرنوش گرجی، سیدمحمد مهاجرانی، مهدی میرکیایی، علی‌اکبر والایی.

دبیرخانه جشواره مرضیه بابازاده، هادی خورشاهیان و حمیدرضا داداشی را به عنوان داوران بخش مقدماتی اولین دوره از جشنواره خاتم معرفی کرده‌ است.

همچنین محمد جواد جزینی، سپیده خلیلی و مصطفی رحماندوست داوری نهایی بخش کودک و نوجوان این جشنواره را برعهده داشتند.

مراسم اختتامیه این جشنواره پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰ در سرای اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همزمان با مبعث پیامبر(ص) برگزار می‌شود.

جشنواره داستان خاتم به همت بنیاد فرهنگی امام صادق(ع) و با همراهی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، موسسه شهر کتاب و مجمع ناشران انقلاب اسلامی برپا شده‌است.