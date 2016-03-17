مصلی در انتظار بازگشت نمایشگاه کتاب/ انتخاب ناشر برتر کلید خورد

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: آخرین گزارش هفتگی «یک هفته با کتاب» در سال ۹۴ را با اخبار مربوط به کنش و واکنش‌های دنباله‌دار مرتبط با مکان برپایی بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت سال ۹۵ آغاز می‌کنیم.

این اتفاقات با انتشار خبر اعلام آمادگی مدیریت مصلی امام خمینی(ره) برای برپایی نمایشگاه کتاب آغاز شد.

اعلام آمادگی مصلی برای میزبانی نمایشگاه

روز دوشنبه ۲۴ اسفند بود که در پی انتشار برخی اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای کشور مبنی‌بر مخالفت مصلی تهران با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در این مکان، روابط عمومی مصلی با صدور اطلاعیه‌ای، هرگونه مخالفت با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب را در این مکان تکذیب کرد.

به این ترتیب، مصلی هرگونه مخالفت با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را در این مکان تکذیب و برای برپایی نمایشگاه اعلام آمادگی کرد.

واکنش شهرام‌نیا به اعلام آمادگی مصلی

بعد از خبر اعلام آمادگی مصلی برای برپایی نمایشگاه، امیرمسعود شهرام نیا معاون بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران نسبت به خبر واکنش نشان داده و گفت: هیچگونه بحثی در خصوص بازگشت نمایشگاه کتاب به مصلی مطرح نیست.

شهرام‌نیا در گفتگویی که در این باره با مهر داشت، گفت: از جانب ما به عنوان مسئولان نمایشگاه کتاب، هیچگونه بحثی در خصوص بازگشت به مصلی مطرح نبوده و این اطلاعیه، صرفاً اظهار لُطف دوستان مصلی را نشان می‌دهد.

وی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و اینکه مجموعه مصلی، سال‌ها میزبان این نمایشگاه بوده، به هر حال اظهار آمادگی کرده‌اند تا چنانچه احیاناً مشکلی در کار برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب به وجود آمد، دوباره این رویداد در این مکان(مصلی) برگزار شود. اما از این طرف یعنی از جانب ما، هیچگونه بحثی در این رابطه مطرح نیست و ما آنقدر نگرانی یا دغدغه‌ خاطر نداریم که دوباره احساس کنیم نیاز به جابجایی نمایشگاه وجود دارد.

نظر مشاور قالیباف درباره موقتی بودن برپایی نمایشگاه در مصلی

خبر دیگر که مربوط به برپایی نمایشگاه کتاب می شود، مرتبط با نشست خبری مشاور شهردار تهران است که در هفته جاری برگزار شد. نشست خبری محمود صلاحی مشاور شهردار تهران و رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با موضوع «تشریح مهمترین اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۴ و اعلام برخی از برنامه‌ها و رویکردهای اصلی آن در سال ۱۳۹۵»، پیش از ظهر دوشنبه ۲۴ اسفند ماه در محل این سازمان در تهران برگزار شد.

صلاحی در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، گفت: نمایشگاه کتاب زمانی که در مصلی برگزار می‌شد، موقتی بود و درواقع از این مکان به صورت استیجاری برای برگزاری نمایشگاه استفاده می‌شد.

وی با تصریح بر این نکته که شهر آفتاب حتماً به اردیبهشت ۹۵ می‌رسد و آماده برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال آینده خواهد بود، گفت: بهره‌برداری از ایستگاه متروی شهر آفتاب به زودی صورت خواهد گرفت. اتفاقاً برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب، شهر آفتاب به مراتب بهتر از سایر نقاط تهران است چرا که بر اساس برآوردها ۳۰ تا ۴۰ درصد این بازدیدکنندگان، شهرستانی هستند که با هر وسیله‌ای بخواهند به تهران بیایند، شهر آفتاب بهترین گزینه برای بازدید آنها از نمایشگاه کتاب است.

نظر جنتی درباره مدیریت جهادی شهرداری برای آماده سازی شهر آفتاب

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران ستادی این معاونت، جمعی از مدیران شهرداری تهران و نمایندگان تشکل‌های نشر، هم روز سه‌شنبه ۲۵ اسفند از بخش‌های مختلف نمایشگاه شهر آفتاب بازدید کردند و در جریان اقدامات اجرایی مربوط به آماده سازی نمایشگاه قرار گرفتند.

وزیر ارشاد در این بازدید، با اشاره به اقدامات شهرداری تهران به منظور آماده سازی مکان نمایشگاه عنوان کرد: آقای قالیباف و مجموعه مدیران شهرداری در دو ماه گذشته مدیریت جهادی انجام داده‌اند. ما نیز با تکیه بر سوابق کاری آقای قالیباف در آماده‌سازی بوستان ولایت و بوستان یاس در اتوبان ارتش، مطمئن بودیم این کار به انجام می‌رسد زیرا این کار برای شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حیثیتی محسوب می‌شود.

پایان نصب نیمی از سازه‌های نمایشگاه

خبر دیگر هم متعلق به شهرام نیا معاون نمایشگاه بود. به این ترتیب، قائم مقام و معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران از پایان نصب نیمی از سازه‌های موقت در شهر آفتاب خبر داد. شهرام نیا این خبر را در حاشیه بازدید وزیر ارشاد از نمایشگاه اعلام کرد.

وی با اشاره به نصب سازه‌های موقت در فضای بیرونی در مجموعه شهر آفتاب عنوان کرد: نیمی از سازه‌های موقت در فضای بیرونی نمایشگاه نصب شده وکار نصب دو سازه بیرونی به پایان رسیده است. کار چادرکشی آن‌ها نیز در فروردین ماه انجام می‌شود. تجهیزات سالن دیگری هم از ترکیه وارد شده است که از چند روز آینده کار نصب سازه‌های آن آغاز می‌شود. همچنین تجهیزات یک سازه نیز از امارات در آینده نزدیک وارد ایران می‌شود و از هفته دوم عید کار نصب آن انجام خواهد شد.

قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران از سرعت بالای ساخت و سازهای عمرانی به منظور مسیرهای دسترسی نمایشگاه خبر داد و گفت: اقداماتی به سرعت در حال انجام است تا مراجعان با سهولت وارد شهر آفتاب شوند. ایستگاه مترو شهر آفتاب نیز بر اساس اعلام مسئولان از ۲۵ فروردین ماه بهره برداری می‌شود. خوشبختانه سرعت خوبی داریم اما دغدغه‌هایی هم وجود دارند که تلاش می‌کنیم آن‌ها را بر طرف کنیم.

آغاز ثبت‌نام از اهل قلم برای دریافت تسهیلات ویژه نمایشگاه

خبر دیگر درباره نمایشگاه نیز این بود که ثبت‌نام از اهل قلم برای دریافت تسهیلات ویژه نمایشگاه آغاز شده و تا ۲۰ فروردین ادامه خواهد داشت. به این ترتیب، کسانی که تاکنون در وبسایت اهل قلم ثبت‌نام نکرده‌اند، تا ۲۰ فرودین ماه ۹۵ می‌توانند برای دریافت بن‌کارت‌های الکترونیکی ویژه نمایشگاه کتاب تهران به این وسایت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

انتشار فراخوان انتخاب ناشران برتر سال ۹۴

با خروج از حال و هوای خبرهای مربوط به نمایشگاه کتاب، به خبر انتشار فراخوان انتخاب ناشران برتر سال ۹۴ می پردازیم.

به این ترتیب، به منظور تشویق و ترغیب ناشران تأثیرگذار در ارتقاء سطح و توسعه نشر حرفه‌ای، ایجاد خلاقیت، الگوسازی برای انتشار آثار ارزشمند فرهنگی و همچنین مشاركت در اعتلای سطح فرهنگِ عمومی جامعه و در راستای اجرای بند ۱۰ ماده ۱۴ مصوبه ۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشران برتر کشور در سال ۹۴ انتخاب و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب آینده معرفی خواهند شد.

شاخص‌های ارزیابی ناشران برتر سال ۱۳۹۴ هم در فراخوان مذکور، توسط دبیرخانه انتخاب ناشر برتر اعلام شده است.

ارسال دوازدهمين بسته «نورسيده‌ها» به كتابخانه‌های عمومی كشور

مديركل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور هم در این هفته، از ارسال سری دوازدهم بسته «نورسيده‌ها» به كتابخانه‌های عمومی كشور خبر داد.

علی رمضانی گفت: اداره كل منابع دوازدهمين بسته كتاب «نورسيده‌ها» را با ۵۴ عنوان راهی كتابخانه‌های عمومی كرد تا مورد استفاده اعضای كتابخانه‌های عمومی در ايام نوروز قرار گيرد.

گذشتن كتاب‌های فروش رفته در طرح عیدانه كتاب از مرز ۵۰ هزار نسخه

روز شنبه ۲۲ اسفند هم اعلام شد که با سپری شدن ۷ روز از طرح عیدانه کتاب تعداد کتاب‌های فروخته شده به ۵۳ هزار و ۴۴۹ نسخه رسیده است.

تاکنون اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی، گیلان، فارس، همدان، کردستان و لرستان در صدر پرفروش‌ترین استان‌ها در طرح عیدانه کتاب هستند.