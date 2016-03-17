۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

ابراز نگرانی ایتالیا از تصرف اراضی کرانه باختری

وزیر امورخارجه ایتالیا نسبت به تصرف اراضی کرانه باختری در سرزمینهای اشغالی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، « پائولو جنتیلونی» در سخنانی در رم اظهار داشت: تصمیم تصرف اراضی کرانه باختری فضای موجود برای شهرک سازی های جدید را افزایش داده و سبب فرسایش راه حل دو دولت و دو ملت می شود.

وی با اشاره به اینکه این اقدام برقراری امنیت و صلح را به تاخیر می اندازد، افزود: از طرفین دعوت می کنم تا دست به اقدامات حساس که منجر به تشدید تنش می شود نزنند و برای کمک به ازسرگیری مذاکرات صلح متعهد شوند. 

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد: جنتیلونی از تصمیم اخیر اسرائیلی ها مبنی بر تصرف ۲۳۴ هکتار از اراضی کرانه باختری رود اردن در جنوب شهر اریحا ابراز نگرانی کرد.

