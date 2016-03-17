ابراز نگرانی ایتالیا از تصرف اراضی کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، « پائولو جنتیلونی» در سخنانی در رم اظهار داشت: تصمیم تصرف اراضی کرانه باختری فضای موجود برای شهرک سازی های جدید را افزایش داده و سبب فرسایش راه حل دو دولت و دو ملت می شود.

وی با اشاره به اینکه این اقدام برقراری امنیت و صلح را به تاخیر می اندازد، افزود: از طرفین دعوت می کنم تا دست به اقدامات حساس که منجر به تشدید تنش می شود نزنند و برای کمک به ازسرگیری مذاکرات صلح متعهد شوند.

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد: جنتیلونی از تصمیم اخیر اسرائیلی ها مبنی بر تصرف ۲۳۴ هکتار از اراضی کرانه باختری رود اردن در جنوب شهر اریحا ابراز نگرانی کرد.