به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز پنج‌شنبه در بازار یک میلیون و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۹۱ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۶۵ تومان، هر یورو را ۳۸۸۵ تومان، هر پوند را ۴۹۳۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۳۳ تومان و درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز پنج‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)