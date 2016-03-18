معتمدی تیتراژ مستند ایران را در هلند خواند/ آغاز تور کنسرت آمریکا

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی که هم اکنون در تور کنسرت های آمریکا پروژه «قصیده» حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: به تازگی با پایان گرفتن ساخت موسیقی متن سری جدید مستند «ایران» به تهیه کنندگی حسین طاهری، کارگردانی ایرج عاشوری و آهنگسازی افشین عزیزی خوانندگی بخش هایی از موسیقی متن و همچنین تیتراژ کار را به اتمام رسانده ام که با توجه به حال و هوای متفاوت این مجموعه تصور می کنم کار خوبی تقدیم مخاطبان می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ضبط موسیقی این مجموعه مستند که برای تلویزیون ساخته می شود، مصادف با برگزاری تور کنسرت های بنده در اروپا و آمریکا شده در یک تجربه که برای خودم هم جالب بود آهنگساز اثر چند روز پیش بخشی از موسیقی کار را برایم فرستاد و من هم طی مدت اقامتم در هلند تیتراژ پایانی مجموعه را که با شعر افشین یداللهی آماده شده در استودیو «بیز» آمستردام تولید کردم. البته تا آن جا که می دانم سری جدید مستند «ایران» در ۱۲ قسمت پخش خواهد شد که قسمت اول به استان قزوین اختصاص خواهد داشت.

این خواننده موسیقی ایرانی با اشاره به تور کنسرت های آمریکا گفت: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته مدتی است تور کنسرت های آمریکا پروژه «قصیده» آغاز شده و علاوه بر اجرا مرکز هنری «کلیو لند» در تالارهایی چون کارنگی هال نیویورک، لایسنرهال واشنگتن دی سی و مرکز فرهنگی هنری برکلی بوستون کنسرت هایی را برگزار می کنیم.

معتمدی در پایان صحبت های خود توضیح داد: کنسرت قصیده بر اساس قابلیت های مشترک موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی فلامنگوی اسپانیا شکل گرفته که آهنگسازی بخش ایرانی این پروژه بر عهده من بوده است و سینا جهان آبادی و حبیب مفتاح به عنوان نوازندگان ایرانی گروه همراه خواهند بود. پروژه قصیده تاکنون در رویدادهایی چون فستیوال فلامنكوی خِرِز(جنوب اسپانیا)، فستیوال فلامنكوی سویل(جنوب اسپانیا)، فستیوال مورگن لند (اوسنابروك – آلمان)، فستیوال فلامنكوی آمستردام، تئاتر رازا (اوترخت- هلند)، فستیوال فلامنكوی مادرید (اسپانیا)، فستیوال فلامنكوی رُم- ایتالیا، سالن بزرگ موزیك خِبا آمستردام و فستیوال كرِمس اتریش اجرا داشته است.