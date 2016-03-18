قسمت هفتم و هشتم مستند «بعد از خمینی(ره)» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت هفتم و هشتم مستند «بعد از خمینی (ره)» قبل از تعطیلات نوروز منتشر شد.

قسمت هفتم از مستند بعد از خمینی (ره) با عنوان «ماموریت ویژه آقای سفیر»، به روابط ایران و اروپا در دولت اول کارگزاران پرداخته است. این قسمت از مستند به واکاوی دلایل تمایل ایران و برخی از کشورهای اروپایی به ایجاد رابطه می پردازد و چالش های پیش آمده توسط مخالفین این روابط را به تصویر کشیده است.

قسمت هشتم این مستند هم با عنوان «تولد دوباره یک رویا» تلاش های تیم ویژه هاشمی رفسنجانی با هدف مجاب کردن آمریکا برای نشان دادن حسن نیت را روایت کرده است. در این قسمت از جواد ظریف، سید حسین موسویان و محمود واعظی به عنوان تیم ویژه ای که از طرف هاشمی رفسنجانی مامور بهبود رابطه ایران و آمریکا هستند، نام برده می شود. «تولد دوباره یک رویا» موضوع کمک ایران در سال های ۶۸ تا ۷۰ برای آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان را به تصویر کشیده است.

مستند بعد از خمینی به کارگردانی حجت‌الله نیکی ملکی و تهیه کنندگی شبکه اجتماعی افسران، تهیه شده است که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال کاربران قرار گرفته و بازدید قسمتهایی از این مستند از مرز یک و نیم میلیون نفر گذشته است.

علاقه مندان می توانند جهت دانلود مستند در کیفیت های مختلف به آدرس اینترنتی www.AfterKhomeini.afsaran.ir و همچنین کانال تلگرامی @afterkhomeini مراجعه و فایل مستند را دریافت کنند.