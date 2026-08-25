به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، تأمین سوخت نیروگاه‌ها، ستون پنهان پایداری شبکه برق کشور است؛ ستونی که هرگونه ضعف در آن، به‌طور مستقیم خود را در خاموشی و ناپایداری نشان می‌دهد. دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که این ستون، به‌واسطه کاهش محسوس ذخایر سوخت مایع نیروگاهی، با فشار قابل‌ توجهی روبه‌رو بود. افت ذخایر نفت‌گاز و نفت‌کوره، هم‌زمان با رشد مصرف برق و محدودیت‌های فصلی گاز، مدیریت انرژی کشور را در نقطه‌ای حساس قرار داده بود.

بااین‌حال، مرور آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد مجموعه اقدام‌های انجام‌شده در ماه‌های بعد، نه‌تنها این وضع را کنترل کرد، بلکه به ثبت رکوردهایی منجر شد که در تاریخ فعالیت این شرکت بی‌سابقه بوده است.

از بحران کمبود ذخایر تا رکورد تحویل ۲۲ میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی

هم‌زمان با آغازبه‌کار دولت چهاردهم در ابتدای شهریور ۱۴۰۳، حجم ذخیره نفت‌گاز نیروگاهی کشور به یک‌میلیارد و ۸۱۰ میلیون لیتر رسیده بود؛ رقمی که در مقایسه با ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون لیتر ثبت‌شده در شهریور ۱۴۰۲، کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌داد.

با وجود این شرایط، روند تأمین سوخت نیروگاهی در ادامه سال ۱۴۰۳ شتاب گرفت. براساس داده‌های رسمی، مجموع تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌های کشور در این سال به بیش از ۲۲ میلیارد لیتر رسید؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۲ تا بیش از ۴۰ درصد (معادل بیش از ۶ میلیارد لیتر) افزایش داشت. این رشد به‌عنوان بالاترین مقدار تحویل سوخت نیروگاهی در ۹۷ سال فعالیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در آمارها ثبت شده است.

رشد ۳۷ درصدی تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها

در اوج فصل سرما، سوم اسفند ۱۴۰۳ به‌عنوان روزی رکوردشکن در تاریخ سوخت‌رسانی نیروگاهی ثبت شد. در این روز درمجموع ۱۰۷ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها تحویل شد که شامل ۷۲ میلیون لیتر نفت‌گاز و ۳۵ میلیون لیتر نفت‌کوره بود.

آمارهای عملکردی بیانگر آن است که در سال نخست استقرار دولت چهاردهم، میانگین تحویل روزانه نفت‌گاز به نیروگاه‌ها با افزایشی ۱۰ میلیون لیتری (رشد ۳۷ درصدی) نسبت به دوره مشابه سال پایانی دولت سیزدهم، به ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در روز رسید.‌ همچنین، در بخش نفت‌کوره، میانگین ارسال به نیروگاه‌ها با افزایش روزانه ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتری (رشد ۴۳ درصدی) همراه شد و به رقم ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در روز در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم رسید.

بازسازی ذخایر و رسیدن به سقف ذخایر نیروگاهی

همگام با افزایش تحویل، سیاست تقویت ذخایر نیروگاهی نیز با جدیت دنبال شد، به‌گونه‌ای که حجم ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی در آبان‌ ۱۴۰۴ برای نخستین‌ بار از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر فراتر رفت و بخش قابل‌ توجهی از مخازن نیروگاهی و انبارهای شرکت ملی پخش به سقف ظرفیت رسیدند و ادامه ذخیره‌سازی منوط به آزادسازی ظرفیت شد. همچنین، این مقدار ذخایر در آبان ۱۴۰۴، نسبت به بیشینه ذخایر ثبت‌شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۸۶ درصد و ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزون‌بر افزایش قابل‌ توجه ذخایر سوخت نیروگاهی، مقدار پرشدگی انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در آبان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن (ابتدای آبان ۱۴۰۳) ۵۰ درصد افزایش یافت.

رکورد تحویل روزانه در دی‌ ۱۴۰۴

میانگین تحویل روزانه نفت‌گاز به نیروگاه‌ها در دی‌ ۱۴۰۴ به حدود ۵۸ میلیون لیتر رسید که این مقدار در مقایسه با میانگین ۵۴ میلیون لیتر در روز در دی‌ ۱۴۰۳، رشد بیش از ۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، این رقم نسبت به بیشترین میانگین تحویل ثبت‌شده در دولت سیزدهم، یعنی تحویل روزانه ۴۲ میلیون لیتر در آذر ۱۴۰۱، افزایش ۳۸ درصدی دارد.

درمجموع میانگین تحویل روزانه سوخت مایع به نیروگاه‌ها در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳ میلیون لیتر بوده و در دهه سوم آذر ۱۴۰۴، مصرف روزانه نفت‌گاز نیروگاهی به ۱۱۲ میلیون لیتر رسید که با اتکا به ذخایر موجود، بدون اختلال در تولید برق مدیریت شد.

براساس آخرین آمار، حجم ذخایر مفید سوخت مایع نیروگاهی کشور در ۲۹ دی ۱۴۰۴ به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۳، بیش از یک‌میلیارد لیتر افزایش را نشان می‌دهد.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد دولت چهاردهم مدیریت سوخت نیروگاهی را در شرایطی دشوار تحویل گرفت، اما با افزایش تحویل، بازسازی ذخایر و بهبود کیفیت سوخت توانست یکی از حساس‌ترین مقاطع تأمین انرژی کشور را بدون اختلال پشت‌سر بگذارد و هم‌زمان رکوردهای تازه‌ای در صنعت پخش فرآورده‌های نفتی ثبت کند. درمجموع، آنچه از کارنامه سوخت‌رسانی نیروگاه‌ها به‌ دست می‌آید، صرفاً افزایش عددی ذخایر و تحویل فرآورده نیست، بلکه نشانه‌ای از بازآرایی مؤثر در زنجیره تأمین سوخت و ارتقای تاب‌آوری شبکه برق کشور است.