به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمدرضا قائمینژاد اظهار کرد: در پی رصد و اجرای گشت مشترک پلیس با بازرسان جهاد کشاورزی، ۶ واحد صنفی نانوایی و فطیرپزی به دلیل تخلفات متعدد شناسایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: فروش آرد یارانهای خارج از شبکه توزیع و رعایت نکردن ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی از جمله تخلفات این واحدهای صنفی بود.
وی با اشاره به پلمب این واحدها پس از هماهنگی با مرجع قضائی گفت: در بازرسی از صنوف متخلف، ۴۶ کارت بانکی و یک دستگاه کارتخوان مرتبط با تخلفات کشف شد.
قائمینژاد بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
نظر شما