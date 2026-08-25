به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی رصد و اجرای گشت مشترک پلیس با بازرسان جهاد کشاورزی، ۶ واحد صنفی نانوایی و فطیرپزی به دلیل تخلفات متعدد شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: فروش آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع و رعایت نکردن ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از جمله تخلفات این واحدهای صنفی بود.

وی با اشاره به پلمب این واحدها پس از هماهنگی با مرجع قضائی گفت: در بازرسی از صنوف متخلف، ۴۶ کارت بانکی و یک دستگاه کارتخوان مرتبط با تخلفات کشف شد.

قائمی‌نژاد بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.