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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳

حسین کنعانی‌زادگان:

دیدار برابر عمان و هند آسان نیست/ امیدوارم در لیست نهایی باشم

دیدار برابر عمان و هند آسان نیست/ امیدوارم در لیست نهایی باشم

مدافع تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ضمن تمجید از شرایط اردویی، درباره دو دیدار پیش روی تیم ملی گفت: به نظرم بازی برابر عمان و هند آسان نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کنعانی‌زادگان درباره اردوی فعلی تیم ملی و دیدار مقابل هند و عمان، گفت: تمرینات خیلی خوبی را در این سه روز پشت سر گذاشتیم و کی‌روش نیز از شرایط خیلی راضی است.

وی با اشاره به اینکه از زمان حضور کی روش در ایران وی به جوانان اعتماد زیادی کرده است، بیان کرد: خوشحالیم که سرمربی تی ملی به جوانان اعتماد کرده است. من از همان اردوی اول به تیم ملی دعوت شدم و دو بازی هم انجام دادم که توانستم آنچه کادر فنی می‌خواستتند انجام بدهم، امیدوارم در لیست نهایی باشم.

کنعانی زادگان همچنین به دیدار مقابل هند و عمان اشاره کرد و افزود: فکر نمی کنم بازی های آسانی را پیش رو داشته باشیم آنها هرچه دارند خواهند گذاشت و چیزی برای از دست دادن ندارند ما نیز خوب و محکم و برای کسب هر سه امتیاز به مصاف تیم های ملی هند و عمان می رویم.

کد مطلب 3582666

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