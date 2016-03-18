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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور خبر داد؛

ترافیک نیمه سنگین در ۹ جاده کشور

ترافیک نیمه سنگین در ۹ جاده کشور

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، گفت: ترافیک در ۹ جاده پرتردد کشور نیمه سنگین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت راه های مواصلاتی کشور گفت: برابر آخرين اطلاعات دريافتي در استان های زنجان (اكثر محورها)، كردستان (محور بيجار - زنجان) بارش برف اعلام شده است.

وی با اشاره به ترافیک  جاده های شمالی،گفت:  ترافيك در محورهاي كرج - چالوس (از ميدان اميركبير تا تونل شماره ۵)، هراز(محدوه هاي قلعه دختر،پلور،لاسم و آب اسك)، سوادكوه(محدوده هاي زيرآب و شيرگاه)، گيلان (محدوده منجيل - رودبار)، تهران غرب (محور تهران - قم)، قم(محور قم - سلفچگان)، سمنان(محور سمنان - دامغان (گردنه آهوان) و باند شمالي آزادراه تهران - كرج (از شهرك خاتم تا پل فرديس) و باند شمالي آزادراه كرج - قزوين (از پل فرديس تا پل حصارك) نيمه سنگين گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور افزود: ساير محورهاي مواصلاتي كشور از جوي آرام و ترافيكي روان برخوردار هستند.

کد مطلب 3582673

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