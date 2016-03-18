به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين معزی روز جمعه با همراهی معاون آموزش و پژوهش جمعيت هلال احمر، با حضور در سازمان امداد و نجات از مركز كنترل و هماهنگي عمليات اين سازمان بازديد كرد و از نزديک در جريان تمهيدات نوروزي و فعاليت‌های اين مركز قرار گرفت.

وی در جريان اين بازديد ضمن قدرداني از زحمات كاركنان اين مركز، برای نيروهای خدوم و همچنين مسافران نوروزي آرزوي سلامتي كرد.

حجت الاسلام معزی با اشاره به آسيب‌پذيری خانواده‌ها در جريان حوادث به‌ويژه در ايام نوروز، گفت: جمعيت هلال‌احمر خدمات مناسبی به‌ منظور كاهش آلام بشری ارائه می دهد كه اين اقدامات از جايگاه ارزشمندی برخوردار است.

نماينده ولي‌فقيه در جمعيت هلال‌احمر افزود: با توجه به حوادث مختلفي كه در كشور رخ می‌دهد، بايد تمركز بيشتري در زمینه آموزش همگاني مردم صورت گيرد.