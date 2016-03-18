به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری ظهر جمعه در آیین افتتاحیه ستاد خدمات سفر شهرداری خرم آباد اظهار داشت: شهرداری خرم آباد در بحث آذین بندی شهر طی ایام دهه فجر و مهندسی تبیلغات کاندیداهای انتخابات هفتم اسفند اقدامات خوبی انجام داد که این اقدامات در نوع خود بی سابقه بوده اند.

وی بیان داشت: با توجه به سیاست های استاندار لرستان مبنی بر تبدیل کردن لرستان از معبر گردشگری به مقصد گردشگری لازم است تمام دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری ها در بحث ارائه خدمات نوروزی از قبیل چادر رایگان، وسایل گرمایشی و ... به مهمانانی که از استان های دیگر می آیند اقدامات موثری انجام دهند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان از شهرداری خرم آباد به خاطر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود قبل از نوروز تشکر کرد و گفت: سال ۹۴ یکی از دشوارترین سال ها در بحث چرخش اقتصادی و تامین اعتبارات بود تا جایی که شهرداری های ۲۲ استان کشور در بحث پرداخت حقوق به پرسنل خود دچار مشکل شده بودند.

نصیری افزود: شهرداری های این استان ها به صورت میانگین دو ماه حقوق معوقه به کارکنان خود داشتند که با تدبیر شهردار خرم آباد حقوق و مزایای پرسنل شهرداری و بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت شد.

وی بر لزوم تهیه و تدوین برنامه پنج ساله شهر خرم آباد در سال ۹۵ تاکید کرد و بیان داشت: با تهیه این برنامه مشکلات کنونی شهر با کمترین هزینه مرتفع خواهد شد لذا از شهرداری خرم آباد انتظار داریم برنامه مدون و منسجمی برای شهر تهیه کرده و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان یادآور شد: طرح تهیه برنامه پنج ساله شهرها به مدت سه سال است که در دستورالعمل بودجه شهرداری های کشور آمده و به تصویب رسیده است ولی در کل کشور تنها ۳۰ درصد شهرداری ها به این امر پرداخته اند.