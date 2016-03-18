مجلس خبرگان باید با تفکر و منش انقلابی راه نفوذ دشمنان را سد کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در آخرین خطبه‌های عبادی - سیاسی کرمانشاه در سال ۹۴با توصیه همگان به تقوی و دوری از معصیت اظهار داشت: عمل به دستورات دین مبین اسلام انسان را در مسیر هدایت قرار می‌دهد و سعادت دنیا و آخرت را برای بشر به ارمغان می‌آورد.

خطیب جمعه کرمانشاه با توصیه همگان پرهیزگاری و عمل به فرامین دین مبین اسلام افزود: حماسه حضور در ۷ اسفند همچنان آثار پر برکت خود را نمایان می‌سازد و منتخبین مردم باید به وعده‌های خود عمل نمایند.

آیت‌الله علما در ادامه با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: تاکید مقام معظم رهبری هوشیاری در برابر نفوذ و دخالت استکبار در تصمیمات مجلس است و لذا مجلس خبرگان باید انقلابی بماند و انقلابی فکر و عمل کنند و با این رویه راه نفوذ دشمن را ببندد.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: ایجاد اختلاف و نفوذ اساس نقشه دشمن است و از این رو همه ما باید هوشیار باشیم و راه نفوذ و رسوخ دشمنان را سد کنیم.

آیت‌الله علما حرکت در مسیر شور انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خط مشی ترسیمی برای مجلس خبرگان رهبری دانست و گفت: شور انقلاب همچنان استوار و برقرار در جامعه موج می‌زند و لذا نباید نسبت به انقلاب و آرمان‌های والای آن بی‌تفاوت باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه تاکید کرد: مجلس خبرگان رهبری باید در چارچوب انقلاب و نظام حرکت کند و به آرمان‌ها و اهداف والای انقلاب اسلامی مقید باشد.

آیت‌الله علما با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند گفت: استکبار سال‌های سال ثروت و ذخایر ملی کشور را به تارج برد و سرمایه نفت ایران را چپاول کرد و ظلم و ستم‌های بسیار بر ملت ایران روا داشت اما به همت آیت الله کاشانی در دولت دکتر مصدق توانستیم با لغو قرارداد صد ساله دست ظالم انگلیس و استکبار را از این ذخایر و سرمایه کشور کوتاه کنیم و خودکفایی و سرافرازی نظام را به ارمغان آوریم.

لزوم توجه به انفاق و کمک به مستمندان

خطیب جمعه کرمانشاه بیان کرد: دشمنی آمریکا و انگلیس در حق ملت ایران پایان ندارد و همچنانکه مقام معظم رهبری قاطعانه و با قدرت در برابر مستکبران ایستاده ملت نیز باید گوش به فرمان رهبری نظام باشند.

آیت‌الله علما به آشوب‌های منطقه اشاره‌ای کرد و گفت: آمریکا به همراه همپیمانان خود به بهانه‌های واهی به کشور عراق لشکرکشی و حمله برد و وضعیتی در این کشور به وجود آورد تا امروز گروهک تروریستی - تکفیری داعش در عراق جولان دهد و مردم را به خاک و خون بکشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: عراق کشوری دارای سرمایه و توان مالی است و‌ اکنون نیز به یاری خدا و با استقامت ملت عراق امروزه تکفیری‌ها در حال نابودی‌اند.

امام جمعه کرمانشاه به سالروز عملیات فتح‌المبین و سالروز هجوم‌ رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه قم در ۲ فروردین اشاره کرد و افزود: همچنین سالگرد عملیات فتح المبین و پیروزی رزمندگان اسلام هشت سال دفاع مقدس در جبهه حق علیه باطل در ۲ فروردین رقم خورد و اکنون که در آستانه سال جدید قرار داریم باید با انفاق و دستگیری از مستمندان به اندازه وظیفه الهی و توانایی خود با هرآنچه نعمت در دست داریم یاری رسان ایتام و نیازمندان جامعه باشیم.

امام جمعه کرمانشاه بر اهمیت صدقه و انفاق تاکید کرد و افزود: به فرموده رسول اکرم(ص) هیچ مالی با صدقه دادن کم نمی‌شود بلکه خداوند چندین برابر آن مال را به بخشندگان در دنیا و آخرت عنایت می‌کند.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه خطبه‌ها بیان کرد: امیرالمومنین علی(ع) مظهر تقوا است و سفارش همه ائمه (ع) نیز برگزیدن زندگی سالم و تمسک به تقوای الهی است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رفع مشکل بیکاری و رفع مشکلات معیشتی مردم شد و گفت: سوم فروردین سالروز ترور آیت الله یاسین رهبر جنبش حماس به دست صهیونیست‌های منفور است.