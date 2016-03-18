به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس در بین نمازگزاران بیان کرد: امسال نیز راهبرد یک سال نظام و راهبرد حرکت مردم توسط مقام معظم رهبری تبیین خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: این راهبر تنها متعلق به کشور ما نیست بلکه راهبرد یک سال مقاومت جهان اسلام و امت اسلام از زبان گوهربار ولی امر مسلمین در تربت پاک و مقدس ثامن‌الحجج است که به گوش جهانیان و امت اسلام خواهد رسید.

وی ادامه داد: اما من قبل از این‌که در پای افاضات ملکوتی مقام معظم رهبری روز یکشنبه زانو بزنم یک نکته‌ای را می‌خواهم خدمت شما برادران و خواهران عرض کنم و آن نکته‌ این است که اگر مقام معظم رهبری قبل از سخنانی که امسال افاضه می‌کنند، در یک فرصت دیگری بنا بود با جمع ما روبرو بشوند و از ما بازخواست کنند، سال گذشته مطالبی را که من گفتم و توصیه‌هایی که من گفتم، دولت شما، ملت شما با آن سفارش‌ها و توصیه‌های من چگونه برخورد کردند؟

تکلیف دوطرفه دولت و ملت

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه توصیه نخست رهبری و پیام سال همدلی و هم‌زبانی ملت و دولت بود ادامه داد: این تکلیف یک‌طرفه به ملت نبود که ملت با دولت همدلی و هم‌زبانی داشته باشد بلکه تکلیفی دوطرفه بود.

امام جمعه مشهد مقدس با تاکید بر اینکه ملت با دولت باید همدلی و هم‌زبانی دو طرفه داشته باشند ادامه داد: اگر مقام معظم رهبری این تکلیف دوسویه‌ای را که برای ملت و دولت ما مشخص کرده‌اند، بازخواست کنند آیا در این یک سال تکلیفی را که در ضمن پیام سال ابلاغ فرمودند ما انجام دادیم یا خیر؟

وی ادامه داد: باید در این راستا سوال کرد آیا باسیاست‌های دولت، با برنامه‌های دولت، با نظام و سبک مدیریت دولت مردم ما همدلی داشتند یا خیر؟

وی ادامه داد: افرادی که به‌عنوان نماینده دولت و مجری سیاست دولت پای میز مذاکره نشستند و با دشمنان مذاکره کردند از دیدگاه مردم ما به‌عنوان انسان‌های متدین، معتقد و دلسوز این نظام هم در دل مردم و هم در زبان مردم جا داشتند.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: یکی از توصیه های شفاف مقام معظم رهبری مسئله دشمن شناسی و استکبارستیزی به عنوان اصل اصیل انقلاب به مردم و مدیران نظام بود.

وی اظهار کرد: ایشان اعلام و تاکید کردند به دروازه غرب امیدوار نشوید و همچنین به افرادی که جز با براندازی شما کوتاه نمی‌آیند نباید چشم داشته باشید.

امام جمعه مشهد در ادامه گفت: حال باید دید آیا دولت و مدیران ما این توصیه‌های ارزشمند را اجرایی کردند یا خیر؟

وی اظهار کرد: مردم ما با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا نشان دادند که پایمردانه در عرصه استکبارستیزی ایستاده اند و از همین رو است که هر روز بر عصبانیت آمریکا و البته فتنه هایش افزوده می شود.

قدردانی از خادمان رضوی و مردم مشهد

آیت الله علم الهدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر و قدردانی از مردم ولایتمدار مشهد مقدس برای حضور پرشور در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: از شما برادران و خواهران تشکر می‌کنم از ارادتی که به ساحت ولایت اهل‌البیت (ع) مبذول داشتید و در تجمع فاطمی از میدان شهدا تا حرم با چشم گریان بر سر و بر سینه‌زنان آمدید.

امام جمعه مشهد همچنین با تشکر از خادمان آستان قدس در خدمت‌رسانی به زائران فاطمی نیز اظهار کرد: متشکرم از عزیزان خدمتگزار آستان قدس رضوی که با توجه به تراکم جمعیت و عدم گنجایش جمعیت در مکانی که آماده‌شده بود در دارالحجه به خاطر بارندگی، توانستند در یک زمان کوتاه، مکان تجمع را به صحن جامع منتقل کنند و این اقدام موجب شد تا در یک فضای گسترده شعائر فاطمی با جلوه بیشتری بروز کند.

وی با بیان اینکه حضرت الزهرا(س) مظلومه تر از این حرف‌هاست که این شعائر جبران کند ادامه داد: در مظلومیت صدیقه اطهر را این‌قدر باید عنوان کرد که زهرا(س) و علی(ع) مظلوم بودند که اگر صدها برابر این شعائر هم انجام بگیرد، این مظلومیت و این غربت قابل جبران نیست.

وی ضمن قدردانی از حضور مردم نیز ابراز کرد: دوستی شما مردم که در همه موارد، این عشق به ولایت را از خودتان بروز می‌دهید و پاس ولایتمداری شما مردم این است که خوشبختانه همه‌ساله، سال شما با جمال میوه دل زهرا، مقام معظم رهبری در این مکان آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: این پاس عشق و ارادت شما مردم به مقام ولایت است و ما خوشبختانه امسال هم مثل همه‌سال، متنعم به این نعمت هستیم که در روز یکشنبه روز اول سال، ساعت ۱۵ بعدازظهر در همین مکان و مکان‌های دیگر از عتبه مقدسه ثامن‌الحجج(ع) به دیدار جمال جان فضای مقام معظم رهبری موفق خواهند شد.