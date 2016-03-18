شن درمانی روی بلندترین تپه های شنی ایران/ التیام دردها در کویر

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: شهرستان ریگان در شرق استان کرمان و در مسیر یکی از جاده های اصلی کشور قرار دارد. این شهرستان دارای دو نوع آب وهوای گرم و خشک ومعتدل کوهستانی است.

این شهرستان به دلیل وجود شرایط آب و هوایی متضاد مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است به طوری که در ایام تعطیلات نوروز گردشگران و مسافران نوروزی زیادی از جاذبه های منحصر به فرد طبیعت کویری شهرستان بازدید می کنند.

تاریخ نیز در این منطقه از ایران بسیار غنی و نشان دهنده وجود تمدنهای ثروتمند و متعالی است گفته می شود تاریخ این شهر همزاد با شهر بم است و طبق اسناد تاریخی این شهر در قرن هشتم هجری مرکز تجارت شرق کشور بوده است.

شهرستانی که برف و کویر را در کنار هم دارد

تفاوت این شهرستان با دیگر شهرستان های استان وجود دو اقلیم متفاوت است که در قسمتی از شهرستان گرما و در قسمتی دیگر از آن برف و سرماست.

امسال به دلیل رسیدن زود هنگام فصل بهار در این شهرستان فصل گردشگری در ریگان یک ماه زودتر آغاز شده و مسافران از هم اکنون در مناطق بکر طبیعی و منحصر به فرد ریگان حضور یافته اند.

در ریگان آثار تاریخی زیادی وجود دارد که یکی از این آثار تاریخی مقبره شاه خورشید مربوط به دختر بهمن ابن اسفندیار است که قدمت این بنا به دوران صفویه بر می گردد.

این بنا تنها اثر ثبتی ریگان است که در روستای «گزان خواص» مسافران زیادی را در ایام نوروز به سمت خود جذب می کند.

ارتفاع بلندترین تپه های شنی جهان هر سال بیشتر می شود

بلند ترین تپه های شنی دنیا در این شهرستان که همه سال بر طول و ارتفاعشان به دلیل وزش بادهای فصلی افزوده می شود از دیگر جاذبه های گردشگری به شمار می روند.

این تپه های شنی از جمله مناظر بدیع و چشم اندازهای طبیعی شهرستان هستند که در نوع خود بی نظیر هستند.

تپه های شنی در روستای علی آباد پشت ریگ در ۱۲کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارند که دسترسی به آنها آسان و بیشتر گردشگران به دلیل خاصیت درمانی به این منطقه از استان کرمان سفر می کنند و با حفر چاله های بر روی این تپه ها برای ساعاتی تن خود را به کویر می سپارند.

از دیگر جاذبه های گردشگری که در این روزها حال وهوای وصف ناپذیری به شهرستان داده است شکوفایی درختان مرکبات است که بوی بهار نارنج طبیعت کویری ریگان را عطر آگین کرده است.

رودخانه های جاری و آبشارهای زیبا در عمق کویر

آبشارهای سرگری و ته گری ریگان چشمه سارهای جاری و شکوفایی درختان بادام کوهی و گورستانهای ۳۵۰ساله ریگان از دیگر جاذبه های شهرستان ریگان است.

فرماندار ریگان در خصوص آمادگی این شهرستان برای استقبال از مسافران نورزی به خبرنگار مهر گفت: ریگان مکانی با مناظر بدیع و چشم اندازهای زیبا است که در کنار نخلستان های گسترده و باغ های مرکبات زیبایی های خاص کویر و به خصوص تپه های زیبای کویری را در خود جای داده و از امنیت مثال زدنی نیز برخوردار است.

امین باقری با اشاره به فصل زود هنگام گردشگری در این شهرستان گفت: تمامی تدابیر لازم یک ماه زودتر برای مسافران نوروزی در این شهرستان تدارک دیده شده است.

وی یادآور شد: ریگان شهری تاریخی با بیش از ۵۰ اثر و بنا و قلعه تاریخی است که از جمله قدیمترین تمدن های بشری در استان کرمان و در نزدیکی ارگ تاریخی بم قرار دارد.

گذر جاده ابریشم از ریگان

فرماندار ریگان وجود جاده ابریشم در این شهرستان را گواه این مدعا برشمرد و افزود: هنوز قسمت هایی از جاده ابریشم در مناطقی از ریگان وجود دارد.

باقری گفت: این شهرستان در گذشته بسیار سر سبز و منحصر به فرد بود به طوری که هنوز سر سبزی خود را بعد از گذشت سالها خشکسالی حفظ کرده است.

وی تصریح کرد: حاکم وقت ایالات کرمان در سفر نامه خود می نویسد «هرچه به ریگان نزدیک می شویم جنگل با صفایش همانند کلاردشت به عینه بهتر از کلاردشت چند دقیقه ای من را محو تماشای خود نمود به طوری که صدای کبک و تیهو من را چند ساعتی در این جنگلهای زیبای ریگان جذب کرد.»

فرماندار ریگان اظهار داشت: ریگان دارای دو نوع آب وهوای گرم و خشک و معتدل کوهستانی است به طوری که رودها و چشمه سارهای جاری و آبشارهایش به انسان شور وصف ناپذیری در پهنه کویر می دهد.

باقری افزود: جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی در این شهرستان مسافران خسته کویر را چند ساعتی در خنکای سایه های خود فرود می برند همچنین بلند ترین نبکاهای ایران در ریگان سر سبزی خاصی به شهرستان ریگان بخشیده است.

شن های کویر درد بیماران را تسکین می دهد

وی به سوغات شهرستان از جمله خرما مرکبات اشاره کرد وافزود: در ایام نوروز از مسافران این شهرستان وگردشگران با این سوغات پذیرایی خواهد شد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی کرمان نیز در گفتگو با مهر به قنات پرآب ریگان اشاره کرد و افزود: قنات ریگان از جمله پر آب ترین قنات های ایران محسوب می شود و زندگی بسیاری از مردم این شهرستان به این قنات وابسته است.

محمد جهانشاهی گفت: با تلاشهای صورت گرفته این قنات به زودی ثبت ملی خواهد شد.

وی ادامه داد: شن درمانی از جمله مهمترین جاذبه های ریگان است و به گفته پزشکان مستقر در ریگان این پدیده به مرور زمان می تواند دردهای عضلانی و مفصلی را تسکین دهد.

وی افزود: بسیاری از مسافران از کشورهای مختلف و استانهای گوناگون کشور برای درمان به این تپه ها مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه شن گرما را در خود نگه می دارد و به مرور به بدن فرد منتقل می کند موجب تسکین درد می شود.

اسکی بر روی بلندترین تپه های شنی جهان

یک فعال گردشگری نیز در گفتگو با مهر از برپایی مراسم های ویژه و مسابقات ورزشی در ایام نوروزی در این تپه ها خبر داد و گفت: سعی شده با استفاده از ورزش های خاص مناطق شنی لذتی را به مردم منتقل کنیم که تنها در کویر تجربه می کنند.

محمدجواد قربانی از برپایی مسابقات شتر سواری کشور در بلند ترین تپه های شنی در ایام نوروز، مسابقات رالی روی شن، اسکی روی شن و فوتبال ساحلی در این شهرستان خبر داد.

قربانی یاد آور شد: با برنامه ریزی های صورت گرفته این برنامه ها در طول ایام نوروز در شهرستان ریگان اجرایی خواهد شد.

وی گفت: تمامی امکانات برای برگزاری این مسابقات در تپه های شنی ریگان فراهم شده است.