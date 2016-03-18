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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۱

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی مازندران:

۱۷۹ واحد تاسیسات گردشگری مازندران نیمه کاره است

۱۷۹ واحد تاسیسات گردشگری مازندران نیمه کاره است

نوشهر - معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی مازندران گفت: ۱۷۹ واحد تاسیسات گردشگری نیمه تمام در مازندران با پیشرفت ۱۰ تا ۹۰ درصد در استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری ظهر جمعه در مراسم افتتاح یک واحد تاسیسات گردشگری در نوشهر با بیان اینکه ما شاهد سرمایه گذرای زیادی در زیرساخت های گردشگری هستیم گفت: ۲۴۰ واحد تاسیسات اقامتی و گردشگری در استان وجود دارد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری نوشهر و چالوس ادامه داد:  یک میلیارد تومان برای زیرساخت های گردشگری مجموعه سیترای نوشهر و یک میلیارد تومان برای زیرساخت های ساحل چالوس هزینه کردیم.

وی عنوان کرد: در محور کندوان یک سرویس بهداشتی با ۲۰ چشمه در حال احداث است که برای ایام نوروز بهره برداری می شود و در منطقه کجور نیز سرمایه گذرای مجموعه بین راهی در دست ساخت است.

معاون میراث فرهنگی مازندران ادامه داد: در پارک سعد آباد چالوس نیز یک مجموعه هشت واحدی سرویس بهداشتی احداث کردیم.

باقری یادآور شد: در ماه گذشته با حضور استاندار، فرماندار و غیره مسئولان شهرستان یک هتل پنج ستاره کلنگ زنی شد که سه سال آینده افتتاح می شود.

مجموعه تاسیسات گردشگری دریای نوشهر با سرمایه گذاری سه میلیارد تومانی افتتاح شد.

کد مطلب 3582759

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