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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل در گفتگو با مهر؛

اولین مهمانان فرهنگی اردبیل اسکان یافتند/آمادگی ۸۱ مدرسه

اولین مهمانان فرهنگی اردبیل اسکان یافتند/آمادگی ۸۱ مدرسه

اردبیل – مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل از اسکان اولین مهمانان فرهنگی این استان به تعداد ۲۸ خانوار خبر داد.

احمد ناصری بعدازظهر جمعه در حاشیه بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تا ۲۸ اسفندماه ۲۸ خانوار به تعداد ۹۸ نفر در مدارس استان اسکان یافته‌اند.

وی افزود: اولین مهمانان فرهنگی این استان  از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان البرز پذیرش شده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بیشترین پذیرش را از استان آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: بیشترین تعداد مهمانان پذیرفته شده نیز در ناحیه یک اردبیل است.

ناصری از آمادگی ۸۱ مدرسه در قالب ۶۶۸ کلاس درس خبر داد و متذکر شد: پذیرش از ۲۷ اسفندماه آغاز شده و تا ۱۲ فرودین ماه ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تراکم پذیرش در نواحی یک و دو اردبیل بیشتر است، اضافه کرد: بااین‌وجود مدارس محل اسکان ۱۹ ناحیه آموزشی مشخص شده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان پذیرش در مدارس را ویژه فرهنگیان دانست و تأکید کرد: در صورتی که فرد غیرفرهنگی باشد باید به همراه یک فرهنگی و کد پرسنلی وی پذیرش شود.

به گفته ناصری بر اساس مقایسه آمار پذیرش در سال‌های اخیر بیشترین پذیرش مسافران به ترتیب در شهرهای سرعین، اردبیل، نیر و نمین است.

کد مطلب 3582763
محمد میرزایی ناطق

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