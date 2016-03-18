اولین مهمانان فرهنگی اردبیل اسکان یافتند/آمادگی ۸۱ مدرسه

احمد ناصری بعدازظهر جمعه در حاشیه بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تا ۲۸ اسفندماه ۲۸ خانوار به تعداد ۹۸ نفر در مدارس استان اسکان یافته‌اند.

وی افزود: اولین مهمانان فرهنگی این استان از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان البرز پذیرش شده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بیشترین پذیرش را از استان آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: بیشترین تعداد مهمانان پذیرفته شده نیز در ناحیه یک اردبیل است.

ناصری از آمادگی ۸۱ مدرسه در قالب ۶۶۸ کلاس درس خبر داد و متذکر شد: پذیرش از ۲۷ اسفندماه آغاز شده و تا ۱۲ فرودین ماه ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تراکم پذیرش در نواحی یک و دو اردبیل بیشتر است، اضافه کرد: بااین‌وجود مدارس محل اسکان ۱۹ ناحیه آموزشی مشخص شده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان پذیرش در مدارس را ویژه فرهنگیان دانست و تأکید کرد: در صورتی که فرد غیرفرهنگی باشد باید به همراه یک فرهنگی و کد پرسنلی وی پذیرش شود.

به گفته ناصری بر اساس مقایسه آمار پذیرش در سال‌های اخیر بیشترین پذیرش مسافران به ترتیب در شهرهای سرعین، اردبیل، نیر و نمین است.