ترافیک در آزاد راههای استان قزوین سنگین است

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با آغاز سفرهای نوروزی محورهای مواصلاتی استان قزوین نیز که ازب مسیرهای پرتردد کشور است شاهد ترافیک سنگین است.

رئيس پليس راه استان از ترافيک سنگين و نيمه سنگين در آزاد راه های قزوين خبر داد و تصریح کرد: با توجه به شروع تعطيلات نوروزی و آغاز مسافرت ها هم اکنون آزاد راه کرج به قزوين و کنارگذر قزوين به زنجان به علت تردد زياد خودرو دارای ترافيک سنگين است.

وی افزود: آزاد راه قزوين به رشت و قزوين به زنجان و سایر محورها ترافيک نيمه سنگين دارد اما تردد در آنها روان است.

سرهنگ زينلی ضمن توصيه رانندگان به رعايت قوانين و مقررات رانندگی یادآورشد: با توجه به اينکه براساس اعلام اداره هواشناسی استان در روزهای شنبه و يکشنبه شاهد بارش نزولات آسمانی خواهيم بود از رانندگان درخواست می شود ضمن همراه داشتن تجهيزات زمستانی و لباس گرم در هنگام رانندگی

فاصله طولی را رعايت کرده و بين خطوط حرکت کنند.

وی بیان کرد: برای پیشگیری از حوادث احتمالی لازم است ضمن رعایت سرعت مطمئنه کليه سرنشينان کمربند ايمنی را ببندند.

زینلی تصریح کرد: از رانندگان انتظار داریم در هنگام رانندگی از صحبت کردن با تلفن همراه جدا خودداری کرده و علائم راهنمایی و رانندگی در مسیرها توجه کرذده و از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند تا سفری ایمن محقق شود.

استقرار 70 اکیپ پلیس راه در جاده های استان

فرمانده پلیس راه استان قزوین گفت: با استقرار ۷۰ تیم گشت پلیس راه و ۱۴ پاسگاه و ایستگاه ثابت در جاده های استان قزوین طرح نوروزی با نظارت و کنترل رفتارهای پر خطر در استان اجرا می شود.

سرهنگ زینلی اظهارداشت: در اجرای طرح نوروزی نیروهای خود را بسیج کرده ایم تا سفری ایمن و سلامت برای همه کسانی که از جاده های استان قزوین عبور می کنند حاصل شود.

وی اضافه کرد: روزانه یک میلیون دستگاه خودرو از محورهای مواصلاتی استان عبور می کنند و تامین ایمنی این سفرها رسالتی سنگین است که باید تامین شود.