سرگرد سید مصطفی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر مصوبه شورای ترافیک شهرستان، در محدوده یادشده به‌منظور افزایش ایمنی تردد و کاهش احتمال بروز تصادف، تعدادی سرعت‌کاه و علائم هشداردهنده جدید نصب شده است.

فرمانده پلیس راه شهرستان کنگان افزود: رانندگان موظف هستند ضمن رعایت سرعت مجاز، توجه کافی به جلو داشته باشند تا مشکلی برای خود یا دیگران ایجاد نشود.

وی گفت: با توجه به ترافیک بالای این مسیر و وجود مراکز مسکونی و تجاری در اطراف آن، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان نقش مؤثری در کاهش سوانح و روان‌سازی عبور و مرور دارد.

فرمانده پلیس راه شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: پلیس راه در راستای مصوبات شورای ترافیک و با هدف حفظ امنیت تردد شهروندان، نسبت به پایش مستمر این محور اقدام خواهد کرد و از عموم رانندگان تقاضا دارد در محدوده یادشده با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

پلیس راه از رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین خواست هنگام عبور از بلوار وفاق (میدان مرجان تا دوچرخه) به تابلوها و علائم جدید توجه کرده و از انجام حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند. رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، ضامن سلامت راننده و دیگر شهروندان است.