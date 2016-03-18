به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا علیزاده در خطبههای این هفته نمازجمعه بخش بهمن ابرکوه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم اظهار داشت: مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بر روی برخی از مسائل مهم کشور تأکید میکنند و مسئولان کشور و همگان را نسبت به اهمیت این نکات توجه میدهند.
وی افزود: تأکید مکرر ایشان بر «اقتصاد مقاومتی»، «خطر نفوذ»، «مدیریت جهادی»، «استکبارستیزی» و «مباحث فرهنگی» است و اینکه فرمودند وقتی میبینید من مسئله استکبار و آمریکا را تکرار میکنم از روی عادت نیست و احساس خطر میکنم، نشانگر اهمیت این مسائل است.
علیزاده ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهمی که رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود مکرر بر آن تأکید کردهاند، مسئله «انقلابی ماندن» است و اینکه دشمن درصدد است از کشور و حتی حوزههای علمیه انقلابزدایی کند.
خطیب جمعه بخش بهمن ابراز داشت: نظام سلطه بینالمللی که در رأس آن چند ابرقدرت قرار دارند نیز حاضرند به ایران اسلامی جایگاه مناسب را به شرطی که ایران دست از انقلابیگری بردارد و حاضر به پذیرش حق آنها در تعیین سرنوشت کلی ملتها و دخالت در امور کلی دنیا شود، بدهد.
وی افزود: از نظر بعضی از افراد خام و سادهلوح در کشور، ابرقدرتها حاکم و کدخدای عالم هستند و برای پیشرفت و موفقیت و عزت در دنیای کنونی نیز باید با آنها ساخت و سادهلوحی آنها از این است که ابرقدرتها را نیز نشناختهاند و نمی دانند آنها حتی با این افراد کنار نخواهند آمد و اگر اینان صدبار از انقلابی گری گذشته خویش توبه کنند و غلط کردم نیز بگویند، بازهم نظام سلطه حاضر به پذیرش آنها به عنوان خدمتکاران و خدمتگزاران خویش نخواهد شد.
علیزاده در مورد شاخصههای انقلابی بودن و انقلابی زیستن اظهار داشت: مرزبندی پررنگ در برابر دشمن و اینکه یک انقلابی واقعی، استکبارستیز، سلطهستیزی و در یک کلمه آمریکاستیز است یکی از شاخصههای این مسیر بهحساب میآید.
وی ادامه داد: پایبندی به مکتب امام و شناخت درست اصول و شاخصهای مکتب نیز یکی از این مسائل است و یک انقلابی در انقلاب اسلامی نمیتواند انقلابی باشد اما به اصول و مبانی مکتب امام پایبند نباشد.
علیزاده گفت: ولایتمداری و تبعیت خردمندانه از ولیفقیه نیز باید مدنظر باشد و طبق این اصل، همواره باید برای تحقق منویات ولیفقیه بهعنوان نایب امام عصر (عج)، تلاش و مجاهدت کرد همچنین عدالتخواهی و مبارزه با ظلم و فساد نیز باید موردتوجه و یک انقلابی باید عدالتخواه و ظلمستیز باشد و با انواع و اقسام فساد مبارزه کند.
امامجمعه بخش بهمن گفت: دفاع از محرومان و مستضعفان در تمامی نقاط عالم نیز یکی از شاخصههای انقلابی ماندن در نظام اسلامی است و یک انقلابی باید مدافع مستضعفان و محرومان چه در داخل کشور و چه در سایر نقاط جهان باشد و امروز که مردم سوریه، عراق، لبنان، یمن و بحرین زیر بار ظلم هستند، یک انقلابی نمیتواند نسبت به این ظلم بیتفاوت باشد و انقلابی باید طرفدار و دادرس مستضعفان باشد و برای کمک به مظلومان تلاش و مجاهدت کند.
خطیب جمعه بخش بهمن با اشاره به برگزاری رزمایش اقتدار ولایت که نخستین رزمایش آزمایش موشکهای بالستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود نیز گفت: بخش مهمی از عزت، اقتدار و استقلال یک کشور وابسته به توان دفاعی آن کشور است و هیچ کشور یا نهادی نمیتواند ما را از حقوق خودمان محروم کند و تمام غربیها و سردمداران نظام سلطه باید بدانند ایران امنیت ملی خود را معامله نخواهد کرد.
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