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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۱۶

امام‌جمعه بهمن ابرکوه:

كدخدا خواندن ابرقدرت‌ها ناشی از ساده‌لوحی‌ است

كدخدا خواندن ابرقدرت‌ها ناشی از ساده‌لوحی‌ است

یزدـ امام‌جمعه بخش بهمن ابرکوه گفت: آمریکا به ساده‌لوحان داخلی که ابرقدرت‌ها را کدخدای دنیا می‌دانند نیز رحم نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا علیزاده در خطبه‌های این هفته نمازجمعه بخش بهمن ابرکوه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم اظهار داشت: مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بر روی برخی از مسائل مهم کشور تأکید می‌کنند و مسئولان کشور و همگان را نسبت به اهمیت این نکات توجه می‌دهند.

وی افزود: تأکید مکرر ایشان بر «اقتصاد مقاومتی»، «خطر نفوذ»، «مدیریت جهادی»، «استکبارستیزی» و «مباحث فرهنگی» است و این‌که فرمودند وقتی می‌بینید من مسئله استکبار و آمریکا را تکرار می‌کنم از روی عادت نیست و احساس خطر می‌کنم، نشانگر اهمیت این مسائل است.

علیزاده ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهمی که رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود مکرر بر آن تأکید کرده‌اند، مسئله «انقلابی ماندن» است و اینکه دشمن درصدد است از کشور و حتی حوزه‌های علمیه انقلاب‌زدایی کند.

خطیب جمعه بخش بهمن ابراز داشت: نظام سلطه بین‌المللی که در رأس آن چند ابرقدرت قرار دارند نیز حاضرند به ایران اسلامی جایگاه مناسب را به شرطی که ایران دست از انقلابی‌گری بردارد و حاضر به پذیرش حق آنها در تعیین سرنوشت کلی ملت‌ها و دخالت در امور کلی دنیا شود، بدهد.

وی افزود: از نظر بعضی از افراد خام و ساده‌لوح در کشور، ابرقدرت‌ها حاکم و کدخدای عالم هستند و برای پیشرفت و موفقیت و عزت در دنیای کنونی نیز باید با آنها ساخت و ساده‌لوحی آنها از این است که ابرقدرت‌ها را نیز نشناخته‌اند و نمی دانند آنها حتی با این افراد کنار نخواهند آمد و اگر اینان صدبار از انقلابی گری گذشته خویش توبه کنند و غلط کردم نیز بگویند، بازهم نظام سلطه حاضر به پذیرش آنها به ‌عنوان خدمتکاران و خدمتگزاران خویش نخواهد شد.

علیزاده در مورد شاخصه‌های انقلابی بودن و انقلابی زیستن اظهار داشت: مرزبندی پررنگ در برابر دشمن و اینکه یک انقلابی واقعی، استکبارستیز، سلطه‌ستیزی و در یک کلمه آمریکاستیز است یکی از شاخصه‌های این مسیر به‌حساب می‌آید.

وی ادامه داد: پایبندی به مکتب امام و شناخت درست اصول و شاخص‌های مکتب نیز یکی از این مسائل است و یک انقلابی در انقلاب اسلامی نمی‌تواند انقلابی باشد اما به اصول و مبانی مکتب امام پایبند نباشد.

علیزاده گفت: ولایتمداری و تبعیت خردمندانه از ولی‌فقیه نیز باید مدنظر باشد و طبق این اصل، همواره باید برای تحقق منویات ولی‌فقیه به‌عنوان نایب امام عصر (عج)، تلاش و مجاهدت کرد همچنین عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم و فساد نیز باید موردتوجه و یک انقلابی باید عدالت‌خواه و ظلم‌ستیز باشد و با انواع و اقسام فساد مبارزه کند.

امام‌جمعه بخش بهمن گفت: دفاع از محرومان و مستضعفان در تمامی نقاط عالم نیز یکی از شاخصه‌های انقلابی ماندن در نظام اسلامی است و یک انقلابی باید مدافع مستضعفان و محرومان چه در داخل کشور و چه در سایر نقاط جهان باشد و امروز که مردم سوریه، عراق، لبنان، یمن و بحرین زیر بار ظلم هستند، یک انقلابی نمی‌تواند نسبت به این ظلم بی‌تفاوت باشد و انقلابی باید طرفدار و دادرس مستضعفان باشد و برای کمک به مظلومان تلاش و مجاهدت کند.

خطیب جمعه بخش بهمن با اشاره به برگزاری رزمایش اقتدار ولایت که نخستین رزمایش آزمایش موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود نیز گفت: بخش مهمی از عزت، اقتدار و استقلال یک کشور وابسته به توان دفاعی آن کشور است و هیچ کشور یا نهادی نمی‌تواند ما را از حقوق خودمان محروم کند و تمام غربی‌ها و سردمداران نظام سلطه باید بدانند ایران امنیت ملی خود را معامله نخواهد کرد.

کد مطلب 3582825

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