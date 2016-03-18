ظرفیت اسکان روزانه ۳۰ هزار و ۲۶۰ نفر در استان کرمان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، ابوالقاسم سیف الهی در خصوص آمادگی کرمان برای پذیرایی از ومهمانان نوروزی افزود: استاندار کرمان از ابتدای فعالیت در استان به حوزه گردشگری استان توجه ویژه ای داشته اند و همه دستگاهها را بسیج کرده اند که کرمان را با جاذبه های تاریخی آن معرفی کنند و انشاءالله امسال نیز بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، اقدامات و مهمان نوازی در خور شانی را در استان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در ستاد تسهیلات نوروزی ۱۰ کمیته زیر مجموعه تشکیل شده است، ادامه داد: ریاست این ستاد بر عهده استاندار است و دبیری این ستاد نیز بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذاشته شده است.

معاون استاندار کرمان گفت: جانشینی ستاد تسهیلات نوروزی با معاون امور عمرانی استانداری است و در شهرستان ها نیز مسئولیت این ستاد بر عهده فرماندار است.

وی تاکید کرد: کمیته های اسکان، شهری، امنیت، بحران، بهداشت، اطلاع رسانی، آمار، حمل و نقل، نظارت بر بازار و بازرسی عملکرد در ستاد تسهیلات نوروزی در استان کرمان تشکیل شده است.

وی گفت: هدف استاندار و سایر دست اندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان این است که مدت اقامت را مسافران نوروزی در استان کرمان را افزایش دهند.

جانشین ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان با بیان این مطلب که در حوزه های مختلف امکانات بسیار خوبی برای مسافران نوروزی تدارک دیده شده است عنوان کرد: ۷۴ پایگاه انتظامی، ۳۱ پایگاه هلال احمر، ۷۱ پایگاه اورژانس و ۳۰ پایگاه امداد خودرو در ایام نوروز آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی است.

وی تاکید کرد: ۱۰۰ درصد بیمارستان ها و مجموعه های دولتی درمانی در استان کرمان طی ایام نوروز باز هستند و ۵۰ درصد از مطب ها و بخش های خصوصی نیز ارائه خدمات خواهند داشت.

سیف الهی گفت: ۳۰ قاضی کشیک در استان کرمان فعال خواهند بود و ۶۱ شرکت بیمه نیز در نوروز امسال اماده خدمات رسانی به مردم و مسافران نوروزی هستند.

وی به موضوع اطلاع رسانی ستاد تسهیلات نوروزی اشاره و بیان کرد: در ۱۳۲ نقطه در استان کرمان به میهمانان نوروزی اطلاع رسانی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۱۸۰ هزار بروشور متمرکز و ۷۰ هزار بروشور آموزشی و بهداشتی در استان کرمان تهیه شده و به مسافران نوروزی ارائه می شود ادامه داد: اطلاع رسانی خوبی در استان کرمان به مسافران نوروزی انجام می شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: بخش های نظارتی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره کل رسیدگی به شکایات استانداری در ایام نوروز به صورت ویژه اقدامات نظارتی خود را انجام خواهند داد.

وی بیان کرد: در ایام تعطیلات دو شماره تلفن ۳۰۰۰۹۶۵۱ و ۱۲۴ از سوی تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده دریافت گزارش ها و انتقادهای مردمی است.

وی تاکید کرد: بازار استان کرمان آرام است و ۸۰ بازرس از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۴۰ بازرس از سوی اتاق اصناف در ایام نوروز فعال خواهند بود.

سیف الهی به برپایی ۳۰ ایستگاه عرضه میوه نوروزی اشاره و عنوان کرد: کشیک های نوروزی واحدهای صنفی نیز تعیین شده است.

وی گفت: پیش بینی هواشناسی این است که در ایام تعطیلات بارندگی خواهیم داشت اما سیل آسا نخواهد بود اما نیروهای هلال احمر و سایر نیروهای دست اندرکار ستاد حوادث استان آماده باش خواهند بود.

وی افزود: دو بالگرد برای اورژانس هوایی و هلال احمر در استان کرمان مستقر است و ارزاق مورد نیاز و امکانات امدادی مورد نیاز نیز برای مقابله با حوادث احتمالی آماده شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: ۷۱ شهردار هم قسم شده اند و در شهرها حضور خواهند داشت و شهرهای خود را اداره می کنند که یک اقدام مهم و شایسته تقدیر به شمار می رود.

وی اظهار کرد: آمار تصادفات در ایام تعطیلات افزایش می یابد و کام مردم را تلخ می کند که برای مقابله با حوادث ترافیکی اقداماتی از جمله اصلاح نقاط حادثه خیز صورت گرفته است.

وی گفت: متاسفانه بیشترین آمار تصادفات مربوط به واژگونی بوده که دلیل اصلی آن سرعت بالا و خواب آلودگی راننده است و ۶۰ درصد از کشته های تصادفات نیز مربوط به واژگونی خودروها است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین تصادفات در نزدیکی شهرها رخ می دهد که نشان از بی توجهی رانندگان به استراحت لازم در مدت زمان رانندگی است.

وی به راه اندازی کمپین نه به تصادف جاده ای اشاره و بیان کرد: این کمپین از سوی جمعی از جونان راه اندازی و در ان بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاکید شده است.

سیف الهی گفت: اندکی تامل و آرامش در رانندگی از بروز حوادث تلخ برای افراد جلوگیری می کند.

وی به آثار ثبت جهانی شده در استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: نرم افزارهایی از سوی شهرداری و سایر نهادها و نیز تعدادی بروشور معرفی نقاط گردشگری استان کرمان تدوین شده است تا افراد با جاذبه های تاریخی این استان آشنا شوند.

معاون استاندار کرمان با بیان این مطلب که تورهای گردشگری شهری نیز از سوی شهرداری کرمان راه اندازی شده است، گفت: در شهرداری کرمان اقدامات شایسته تقدیری برای میزبانی از مسافران نوروزی انجام شده است و این امر در بسیاری از شهرداری های استان نیز رخ داده است.

وی گفت: در برخی از جاذبه های تاریخی از جمله میمند برنامه های گسترده ای برنامه ریزی شده است و در استان کرمان در هر کجا که افراد حضور یابند می توانند از زیبایی های نهفته این استان بازدید کنند.

سیف الهی به راه اندازی سه کمپ سلامت از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اشاره و بیان کرد: ۷۰ هزار ویژه نامه نوروزی برای سلامت چاپ شده است.

وی گفت: شماره تلفن ۱۹۰ نیز برای بیان گزارشات مردمی درباره انتقادات احتمالی از داروخانه ها و مراکز درمانی پیش بینی شده است.

وی افزود: ۳۰ داروخانه نیز به صورت شبانه روزی به مردم خدمات رسانی می کنند.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: سامانه ۱۱۱ استانداری نیز به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها و انتقادهای مردمی است.

وی از افزایش ۱۳۰ درصدی گردشگری خارجی در استان کرمان طی سال جاری خبر داد و گفت: یک نظرسنجی علمی نیز در دست انجام است تا وضعیت برای آینده مشخص شود.

سیف الهی افزود: یکهزار و ۵۱۱ کلاس درس از سوی آموزش و پرورش برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده که ظرفیت پذیرش بیش از ۳۰ هزار نفر را دارند.

وی گفت: خانه های بوم گردی در شهداد راه اندازی شده و امیدواریم این طرح، الگویی برای توسعه گردشگری در سال های آینده باشد.