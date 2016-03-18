توافق ترکیه و اروپا درباره پناهجویان روزی تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه به دنبال توافق با اتحادیه اروپا در خصوص موضوع پناهجویان گفت: دستیابی به توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپا در خصوص آوارگان روزی « تاریخی» است.

این توافق به امضای احمد داود اغلو، نخست وزیر ترکیه و «دونالد تاسک»، رئیس شورای اروپا در بروکسل رسید.

بر اساس این توافق همه آوارگانی که از روز بیستم مارس (یکشنبه آینده) وارد جزایر یونان شوند به ترکیه بازگردانده خواهند شد.

بر اساس این توافق پناهجویانی که در خواست پناهندگی آنها در یونان رد شود به ترکیه بازگردانده می شوند و در قبال آن اتحادیه اروپا موظف است یک پناهجوی سوری مستقر در پناهگاههای ترکیه را پذیرش کند.