به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار در جلسه کمیته اجرایی ستاد تسهیلات زایرین و خدمات سفر قم که قبل از ظهر شنبه در سالن جلسات فرمانداری این استان برگزار شد طی سخنانی با اشاره به ۱۱ کمیته ای که در استان قم به منظور اسکان مسافران و خدمات نوروزی تشکیل شده است گفت: این ستاد به منظور هماهنگی هر چه بهتر بین کمیته های ستاد تسهیلات تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه روزانه حداقل یک جلسه به منظور هماهنگی کمیته ها در اجرای برنامه های مورد نظر در فرمانداری قم برگزار می شود افزود: این جلسات به منظور جلوگیری از موازی کاری و تداخل برنامه های دستگاه ها برگزار می شود.

فرماندار قم در ارزیابی از فعالیت هایی که از ابتدای آغاز فعالیت ستادهای نوروزی تشکیل شده مهمترین مشکلات را عدم هماهنگی برخی از دستگاه ها در اسکان و خدمات رسانی عنوان کرد و افزود: با جلسات برگزار شده هماهنگی ها در حال رفتن به سمت رفع مشکلات و ارایه خدمات بهتر است.

وی یکی دیگر از مشکلات عنوان شده در جلسات را مربوط به نواقص جاده قم – گرمسار عنوان و افزود: این جاده در حال حاضر با مشکل ضعف در ارایه خدمات مواجه است که یکی از علت های عمده آن عدم هماهنگی های لازم بخش خصوصی که متولی این جاده شده با زیرمجموعه های مرتبط با سرمایه گذاری و خدمات رسانی است.

سیار ادامه داد: با توجه به اینکه این جاده جدیدالحداث است و به بخش خصوصی واگذار شده مجموعه ها و ارگان های مختلف باید برای ایجاد زیرساخت های خدمات رسانی به مسافران هماهنگی بیشتری را داشته باشند.