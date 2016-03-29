۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آخرین تحولات بازار میوه/ عرضه پنهانی میوه‌های ممنوعه در بازار

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اعلام آخرین تحولات بازار میوه گفت: فعلا عرضه میوه‌های ممنوعه در معرض دید نیست، اما وجود دارد.

سیدحسین مهاجران در گفتگو با مهر، درباره آخرین تحولات بازار میوه در ایام نوروز اظهار داشت: بازار همچنان راکد است، ضمن اینکه هفته آینده با برگشتن افرادی که در مسافرت به سر می برند، شرایط تغییر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب درختی از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است، افزود: پرتقال نیز از ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰، کیوی باکیفیت از ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰، خیار جیرفت از ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ و موز از ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه فصل نارنگی تمام شده است، اضافه کرد: قیمت گوجه فرنگی هم از ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان و سیب زمینی از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان است.

مهاجران در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه میوه های قاچاق همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: فعلا عرضه میوه های ممنوعه در معرض دید نیست، اما وجود دارد.

