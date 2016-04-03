آمریکا در اجرای برجام کارشکنی می کند/سوئیفت برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه آمریکایی ها در مذاکرات انتظارات عجیب و غریبی درباره مساله موشکی داشتند اما به هیچ نرسیده اند گفت: در مذاکرات به هیچ وجه اجازه طرح موضوع موشکی کشورمان را به آنان ندادیم زیرا که هیچ انسان عاقلی نیست که امنیت کشور خود را مورد مذاکره قرار دهد.

وی افزود: توان موشکی ایران موضوع امنیت و دفاع کشور ماست و در این باره شوخی نداریم و در مذاکرات هم در این باره به هیچ وجه مذاکره ای نداشتیم به گونه ای که حتی خانم شرمن مدام این بحث را مطرح می کرد و ما نیز تهدید کردیم که میز مذاکره را در این صورت ترک می کنیم و عملاً نیز این کار را کردیم تا آنها نیز به این نتیجه رسیدند که موضوع موشکی را مطرح نکنند زیرا دفاع ما منوط به موشک های ماست و مورد مصالحه و مذاکره و طرح نیست.

عراقچی با بیان اینکه طرح موضوع موشکی و تحریم آن چیز جدیدی نیست یادآور شد: ‌آنها این مساله را در سال ۸۵ در قالب قطعنامه ۱۶۹۶ در شورای امنیت تصویب کردند و مساله موشکی را به هسته ای گره زدند.

وی گفت: درباره تست موشک ها همه دیدند که شورای امنیت اخیراً با آمریکایی ها همراهی نکرد چرا که سندی در دست نیست که این موشک ها برای حمل کلاهک باشد بنابراین تست آن خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ نیست.

عراقچی افزود: آنها چون از شورای امنیت نا امید شدند هر شرکت یا فرد را به فهرست سیاه تحریم ها اضافه کردند.

رئیس ستاد اجرای برجام در پاسخ به این پرسش که آیا این تحریم لغو برجام نیست گفت: تشخیص آن به عهده هیات نظارت بر برجام است و این هیات باید به نتیجه ای برسد و بگوید که عکس العمل ما در این باره چیست بنابراین ما موضوع را به هیات برای اظهار نظر گزارش کردیم.

وی افزود: از نظر برجام تحریم موشکی ناقض برجام نیست اما خلاف فرمایش مقام معظم رهبری است و برای ما نیز فرمایش ایشان ملاک است و از اول مذاکرات تا کنون نیز فرمایش مقام معظم رهبری معیار بوده است و خواهد بود.

عراقچی گفت: بر همین اساس تحریم موشکی از دید جمهوری اسلامی لغو برجام است و خلاف نظر مقام معظم رهبری نیز خلاف همه چیز است.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: ما قانون روادید آمریکا را نقض برجام می دانیم و بر سر آن با آمریکایی ها دعوا داریم.

عراقچی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ما این موضوع را به اطلاع آمریکایی ها رسانده ایم و آنها نیز گفته ایم و به همین علت رئیس جمهور آمریکا بخشی از این قانون را استثنا کرد هرچند در داخل کشور تاکنون آژانس های گردشگری اعتراضی نکرده اند که این مساله باعث تداخل و یا ممانعت از ورود گردشگران به کشور شده است و شرکت های گردشگری از افزایش ورود مسافران خارجی به ایران می گویند.

وی افزود:‌ ما در زمان تصویب این قانون شاهد ارسال نامه آقای کری به وزیر امور خارجه بودیم که می گفت ما اجرای موفقیت آمیز برجام را مثل گذشته تعهد می کنیم.

عراقچی همچنین با بیان اینکه بهره مندی از آثار تحریم ها منوط به وجود فضای تعامل میان بانک های ایران و کشورهای دیگر و همچنین اطمینان بخشی به بانک ها و شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در داخل کشور است گفت: ما نباید به گونه ای رفتار کنیم که مرتب بگوییم تحریم ها هنوز برداشته نشده است زیرا در چنین شرایطی طرف خارجی نیز رغبتی برای سرمایه گذاری و ارتقاء تعامل پیدا نمی کند بنابراین ما باید از نگاه منافع ملی به گونه ای تبلیغات رسانه ای را ساماندهی کنیم تا هم آمریکایی ها سوء‌استفاده نکنند و هم ما در داخل فضای ملتهب درست نکنیم.

وی تاکید کرد:‌ منافع ملی اقتضا می کند که فضای آرام و اطمینان بخشی را برای شرکت های خصوصی خارجی و بانک های آنها مهیا کنیم و اگر غیر از این باشد آنها طبیعتاً به تردید می افتند.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام افزود:‌ ما نباید در صدا و سیما مرتب بگوییم تحریم برداشته نشده است و در چنین صورتی آنها برای حضور به منظور سرمایه گذاری رغبتی پیدا نمی کنند بنابراین باید شرایط آنها را فراهم کنیم نه اینکه به دست خودمان کار را خراب کنیم.

عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر تعطیلی معدن ساغند را تایید می کنید گفت:‌ اطلاعی در این باره ندارم و چیزی نشنیده ام و آقای صالحی بهترین مرجع برای پاسخگویی است اما احتمالا این هم مانند شایعه بیکار شدن دانشمندان در سازمان انرژی اتمی باشد که از اساس درست نبود.

وی افزود: مهمترین مشکل پس از رفع تحریم ها شبکه بانکی است که به طور کامل کار نمی کند و این مساله بخشی به بانک های داخلی بر می گردد و بخشی هم به کارشکنی های آمریکایی ها یا همراهی نکردن آنها مربوط است.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در ادامه با بیان اینکه با تاکید براینکه همه زیر ساخت های تحریم های مرتبط با هسته ای به طور کامل برداشته شده است گفت: تحریم ها مشروعیت خود را از قطعنامه های شورای امنیت می گرفت که کاملاً برچیده شد و از این مرحله عبور کردیم اما در عمل کارها زمان بر است.

وی افزود:‌ اینکه شرایط به قبل از تحریم برگردد به زمان نیازمند است چرا که به طور طبیعی بازگشت به شرایط تعاملی اقتصادی و بانکی زمان بر خواهد بود علاوه بر آن کارشنی ها و بد عهدی های طرف مقابل و آمریکایی ها نیز درعمل کار را سخت کرده است.

عراقچی گفت: قبل از تحریم روزانه ۲ و نیم میلیون بشکه نفت صادر می کردیم که این میزان تا توافق موقت ژنو به یک میلیون رسیده بود و می خواستند پس از آن به صفر برسانند اما از ۲۷ دی ۹۴ که تحریم نفتی برداشته شد فروش به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید اما اینکه چرا به ۲ و نیم میلیون بشکه نرسیده به این علت است که ما در این سال ها و در زمان تحریم مشتری های خود را از دست داده بودیم و آنها جایگزین پیدا کرده بودند و رساندن فروش مان به میزان ۲ ونیم میلیون ۶ ماه تا یک سال زمان می برد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای بر جام گفت: طرف مقابل طبق برجام می توانست تعهد کند که تحریم ها را بردارد اما نمی توانست تعهد بدهد که مشتریان حتما نفت ما را بخرند.

وی افزود:‌ اکنون سوئیفت مجاز شده است که با ایران کار کند و باز شدن آن نیز چهار هفته طول کشید.

عراقچی در ادامه با بیان اینکه بر اساس برجام همه پول های بلوکه شده آزاد شد گفت: پول ها چند نوع بودند بخشی برای بانک مرکزی، بخشی برای دولت، بخشی برای وزارت نفت و مقداری هم سپرده گذاری بود عمدتاً‌ در چین که حدود ۳۲ میلیارد دلار بود اما مجموع همه پول های بلوکه شده که آزاد شد ۱۰۰ میلیارد دلار است.

وی افزود:‌ اینکه این پول ها چگونه باید خرج و هزینه شود به بانک مرکزی، دولت و مجوزهای قانونی مجلس بر می گردد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا بازگشت تعاملات بانکی و ارتقای روابط بانک های کشورها زمان بر خواهد بود گفت: اکنون در شرایط جدید بعد از برجام بانک های ایران تلاش می کنند با بانک های دنیا ارتباط برقرار کنند چرا که ارتباط بانک های ما با بانک های بیرون قطع شده بود.

وی افزود:‌ مذاکرات میان بانک ها نیز نیازمند زمان است تا با هم مرتبط شوند چرا که شبکه بانکی همانند شبکه برق رسانی پیچیده است.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: از زمان اجرای برجام تا کنون هزار و ۹۸۴ ال اسی بانکی باز شده است.

عراقچی در ادامه افزود: تا کنون بانک های کشور حدود ۳۰۰ کارگزاری با بانک های خارجی داشته اند که نمونه آن ۲۰ کارگزاری بانک ملی ۴۳ کارگزاری بانک ملت و ۱۴ کارگزاری بانک تجارت است و این نشان می دهد که روابط کارگزاری بانک های ما با بانک های بیرون در حال شکل گیری است و البته بانک های خصوصی خارجی باید خود تصمیم بگیرند که با بانک های ما ارتباط برقرار کنند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز روابط میان بانک ها به علت پول شویی، قاچاق مواد مخدر و انسان پیچیده شده و بانک ها در تعاملات خود سخت می گیرند اما نمی توان از همراهی نکردن کامل آمریکا در روابط میان بانک های ایرانی با بانک های اروپایی چشم پوشید.

عراقچی با اشاره به سخنان رئیس جمهور اتریش مبنی بر باقی ماندن تحریم ها از جمله تحریم سوئیفت گفت: وقتی خبرنگار ایرانی از رئیس جمهور اتریش می پرسد چرا تحریم سوئیفت برداشته نشده است طبیعتاً هر کسی با این سوال مواجه می شود می گوید بالاخره برداشته نشده است دیگر، ‌ یعنی این نشان می دهد که البته رئیس جمهور اتریش نیز اطلاعی از جزئیات ندارد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای بر جام تصریح کرد: هر کسی که نسبت به لغو تحریم سوئیفت شک دارد سری به اتاق سوئیفت بانک مرکزی بزند تا از نزدیک واقعیت سیستم پیام رسان مالی (سوئیفت) و فعالیت آن را ببیند.

عراقچی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات ما در زمان اجرای برجام تداخل تحریم های اولیه با تحریم های ثانویه است گفت: آمریکایی ها از همان ابتدای انقلاب درباره گروگان گیری در ایران تحریم هایی را وضع کرده بودند که آن هم سرجایش است و ربطی به موضوع هسته ای ندارد.

وی افزود: برخی امروز انتقاد می کنند که چرا پس از برجام تعاملات ما با دلار به راحتی صورت نمی گیرد در حالی که ما طی سال ها تلاش کردیم که از فضای تعاملات دلار دوری کنیم اما در عین حال مسئله اینجاست که تعاملات با دلار به تحریم های اولیه بر می گردد و ربطی به تحریم های هسته ای ندارد.

عراقچی تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما این است که تحریم های اولیه سرجایش باقی است و دلار هم به این تحریم ها مرتبط است و اگر بخواهیم تبادلات با دلار انجام دهیم به مشکل بر می خوریم اما در تبادلات با یورو هیچ مشکلی نداریم.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام افزود: بانک تجارت از اول اسفند ۹۴ تا ۲۷ همان ماه ۱۷۴ اعتبار اسنادی یا همان ال سی باز کرده و ۳۴۳ حواله ارزی حواله کرده است بنابراین باز شدن ال سی معطلی ندارد اما وقتی موضوع به دلار می رسد باید از سیستم مالی آمریکا عبور کند بر همین اساس ما به آمریکایی ها فشار آورده ایم تا دراین باره به گونه ای عمل کنند که مشکلات را کاهش دهد.

وی گفت:‌ تداخل تحریم های اولیه و ثانویه در بسیاری از جاها مشکل ساز است و ما در تلاش هستیم که بخشی از آنها را از جمله مانند بیمه حل کنیم که هر کدام چالش و مشکلات خاص خود را دارد اما هر چقدر که جلو تر می رویم کار ها بهتر انجام می شود.

معاون وزیر امور خارجه همچین افزود:‌ آمریکایی ها با طیب خاطر برجام را امضا نکرده اند بلکه توانمندی ایران آنها را مجبور به امضای برجام کرد.

وی افزود:‌ما در مسیر اجرای برجام مشکلات را یکی یکی حل می کنیم و آقای کری و ظریف با ایمیل در ارتباط هستند هر چند ما کارشکنی هایی را از آمریکایی ها می بینیم و ماموران خزانه داری آمریکا نیز در کشور هایی که می خواهند شرکت های آنها با ایران رابطه برقرار کنند شیطنت می کنند اما ما نیز به آنها اعتراض و برخورد می کنیم.

عراقچی گفت:اینکه ما با آمریکایی ها و ۱+۵ در مساله هسته ای توافق کرده ایم به معنی کنار گذاشتن خصومت ها نیست و این گونه نیست که دیگر دوست و شریک هم هستیم بلکه در یک موضوع توافق کرده ایم و باید آن را مدیریت کنیم بنابراین جمهوری اسلامی همان جمهوری اسلامی است و اگر خصومت های آمریکا پس از برجام درباره موشکی ادامه پیدا نکند باید تعجب کرد.